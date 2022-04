Le gardien orléanais Franck L'Hostis dans la Tribune 100% USO : "j'aimerais bien rester"

Franck L'Hostis ne s'est pas caché. Bien au contraire. Dans la Tribune 100% USO ce lundi en Facebook Live sur France Bleu Orléans, le gardien orléanais a affirmé son souhait de continuer l'aventure (à partir de la 25ème minute) avec le club qu'il a rejoint en juillet 2020, alors que son contrat expire en fin de saison. "Je me sens hyper bien ici. Que ce soit au club mais aussi dans ma vie de famille dans le Loiret. J'ai un âge où tous les éléments sont à prendre en compte et ma famille se plaît beaucoup ici", a d'abord détaillé le portier originaire de Nîmes.

"Sur le plan sportif, je suis très content et fier d'évoluer à l'USO, ça fait deux saisons, je pense avoir été performant. J'aimerais bien rester", a continué Franck L'Hostis. Les choses sont donc claires. Conserver le gardien de but auteur de très bonnes performances, comme ce vendredi face au Mans (victoire 2-1), permettrait au club orléanais d'affirmer ses ambitions de remontée en Ligue 2.

"Pas de regrets" de ne pas avoir pu poursuivre en Ligue 2

Il en a d'ailleurs été question avec le joueur formé à l'AS Monaco. Et si un club de deuxième division venait le chercher, que ferait-il ? "C'est dur de répondre... Je ne me pose pas de question. Je mets tout en œuvre pour être le plus performant possible, aujourd'hui j'ai le souhait de continuer l'aventure, on ne sait jamais, mais de base, je me sens hyper bien ici", argumente le joueur passé notamment par Amiens et Clermont avant de signer dans le Loiret.

Et Franck L'Hostis dit d'ailleurs ne pas avoir de regrets en ce qui concerne sa carrière, et le fait d'avoir dû renoncer à la Ligue 2 pour retrouver du temps de jeu dans des divisions inférieures avec Le Puy : "Une carrière, c'est des hauts et des bas. A Clermont, je signe en 2014, je fais 10 matches et je me blesse, puis je suis mis deux ans de côté... J'ai pris mon mal en patience, sans réussir à partir. Donc là, on apprend beaucoup sur soi, on progresse et on mûrit, c'est évident. J'aurais aimé que ça se passe mieux. J'avais 24 ans, c'était le club idéal pour m'imposer en Ligue 2. Mais aucun regret parce que sinon, on n'avance pas et on ne fait que regarder derrière"

