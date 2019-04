Le gardien Stefan Bajic prolonge une saison supplémentaire à l'AS Saint-Etienne

Ce lundi après-midi, Stefan Bajic (17 ans) a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire avec l'AS Saint-Etienne. Le Stéphanois de naissance, qui porte le maillot des Verts depuis la catégorie U7, c'est à dire les moins de 7 ans, est désormais lié au club jusqu’en 2022.

Stefan Bajic est International moins de 19 ans, comme son coéquipier Charles Abi. Eux deux ont contribué à la qualification des U19 de l'ASSE pour la finale de coupe Gambardella dimanche contre Bordeaux qui aura lieu le 27 avril au Stade de France contre Toulouse.

Lundi soir, dans le Débrief, le directeur du centre de formation de l'ASSE, Philippe Guillemet, s'est réjoui de la prolongation de Stefan Bajic, qu'on annonce comme un grand espoir du poste.

Stefan (Bajic) est Stéphanois. Il est chez nous depuis tout petit, catégorie U7. Il a toujours joué gardien de but. Il a connu une progression linéaire. C'est une très bonne chose qu'il prolonge. Et on a d'autres bons joueurs dans l'équipe.