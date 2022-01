Le gardien strasbourgeois Matz Sels, positif au Covid, forfait pour le derby contre Metz

Le Racing Club de Strasbourg évite pour l'instant les clusters qui ont mis en difficulté plusieurs équipes de Ligue 1 (trois matchs de la 20ème journée ont été reportés : Angers - Saint-Etienne, Lille - Lorient et Montpellier - Troyes), mais il sera tout de même privé de l'un de ses éléments clé pour le derby de ce dimanche à Metz.

Sels avait déjà été contaminé en fin de saison dernière

Son gardien Matz Sels, a été testé positif au coronavirus ce vendredi matin et placé à l’isolement au moins cinq jours. Le Belge avait été contaminé au Covid à la fin de la saison dernière. Il avait notamment manqué le match décisif pour le maintien à la Meinau face à Lorient.

Eiji Kawashima, le vétéran japonais et ancien du FC Metz, remplacera Matz Sels au stade Saint-Symphorien. Il n'a joué qu'un seul match cette saison en 32èmes de finale de la Coupe de France à Valenciennes.

"Un protocole très strict a été mis en place au sein du club, précise Julien Stéphan, qui a annoncé le forfait de Matz Sels ce vendredi en conférence de presse. On garde le masque en permanence à l'intérieur, on fait très attention. Après on peut attraper ce virus n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment et puis l'attraper aussi plusieurs fois en très peu de temps. C'est très compliqué à maîtriser, il ne faut surtout pas juger. Quand des clusters arrivent dans des clubs, ça n'est pas par défaut d'organisation. On est en adaptation permanente, il faudra qu'on le soit encore certainement quelques semaines".

Pour ce derby face au FC Metz, Le Racing déplore également les forfaits de Habib Diallo et d'Alexander Djiku, qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations et de Maxime Le Marchand, opéré du dos.