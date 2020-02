Ligue 2 : Le GF38 perd 2-0 à Caen avec un but gag contre son camp

Grenoble et son gardien s’en seraient bien passés mais l’image va faire le tour des réseaux sociaux. A la 18ème minute, en voulant relancer le ballon à la main, le portier et capitaine isérois Brice Maubleu s’emmêle les pinceaux en envoi le ballon dans son propre but. Après quelques secondes d’hésitation l’arbitre finira par accorder le but. Le GF38, qui venait tout juste d’encaisser un pénalty se retrouve mené 2-0 et ne reviendra pas, se voyant refuser un but en première mi-temps, et ratant un pénalty en fin de match. Quand ça ne veut pas...

Après cette défaite, Grenoble est toujours 9ème de Ligue 2. Le GF38 recevra Valenciennes la semaine prochaine avec l’envie de retrouver le chemin de la victoire.

La 27ème journée de Ligue 2