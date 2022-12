Le GF38 à l'époque d'Olivier Giroud et Walid Regragui

La photo, ressortie du placard à archives par le Dauphiné Libéré, a fait le tour du web ces derniers jours. Olivier Giroud et Walid Regragui l'un à côté de l'autre lors d'un entrainement à l'été 2008. À cette époque le GF38, qui vient de monter en Ligue 1, est entrainé par Mecha Bazdarevic.

Arrivé un an avant, Walid Regragui s'est déjà imposé comme un des leaders de l'équipe se souvient l'entraineur bosnien. " Walid nous a apporté sa personnalité, et aussi cette culture technicotactique, on a vécu deux très belles saisons ensemble. Aujourd'hui comme entraineur il fait quelque chose d'exceptionel ! "

" Bravo Olivier " Mecha Bazdarevic

En 2008 Olivier Giroud lui n'est encore qu'un jeune joueur. Revenu d'un prêt à Istres il est sur le départ pour Tours, ou sa carrière au plus haut niveau démarrera vraiment. Mecha Bazdarevic ne l'a donc pas eu sous ses ordres très longtemps, mais l'histoire raconte que l'entraineur lui aurait dit qu'il n'avait pas le niveau pour le GF38. Aujourd'hui le Bosnien dément : " Jamais ! je lui disais, si tu travailles tout est possible, mais si tu travaille pas tu ne joueras nul part ! Maintenant le lui dis bravo Olivier, joue tant que tu peux. Il fait une carrière fantastique".

Finalement le meilleur buteur de l'histoire des bleus et l'entraineur marocain ne se sont croisés que quelques jours cet été là, mais à l'heure de leurs retrouvailles le clin d'œil est sympathique.