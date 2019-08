Le GF38 battu à domicile 1/0 par l'AC Ajacccio, Philippe Hinschberger : "il nous a manqué trop de choses"

Trop timides dans l'engagement et absents dans les duels, les joueurs du GF38 ont manqué leur rendez-vous avec leur public pour cette reprise de la ligue 2 au stade des Alpes. Un but d'El Idrissy suffi aux corses pour repartir avec les 3 points. L'amertume prédomine chez Philippe Hinschberger.

Grenoble, France

Le coach du GF38 peut compter les points de son équipe rapidement, après cette 2e journée. Il n'en a qu'un. Après le nul à Guingamp la semaine dernière, Grenoble aurait pu lancer sa saison à domicile, mais le rendez-vous est manqué.

Un but un peu gag

Ajaccio a su défendre, et surtout a su marquer en contre. Il faut dire que jusque-là le gardien grenoblois avait rendu une copie très propre, et sauvé ses cages sur plusieurs occasions très chaudes. En revanche, et même si le but d'El Idrissy à la 86e est un peu gag, le gardien de Grenoble étant un peu avancé, il s'attendait plutôt à un centre... le résultat final est assez mérité pour les ajacciens.

Un coach très déçu

Le GF38 a manqué d'un peu de tout ce vendredi soir. Retour sur la rencontre avec le coach, Philippe Hinschberger :

"Le premier sentiment c'est que Ajaccio a mérité sa victoire. Ils ont évolué à leur niveau. Ils ont des occasions nettes. des duels qui sont ratés pour nous, même si le but qu'on prend est un peu bête, globalement c'est tout sauf illogique. Ce que je peux regretter c'est qu'on a joué 5mn seulement. Le but nous a réveillé. On a joué de la 90e à la 95e. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'Ajaccio a fait son match et que nous on l'a surtout pas fait !

C'était long, sur le banc, ce match - Philippe Hinschberger

Ce soir, soit ils ont très bien défendu, soit on n'y était pas. Quoi qu'il arrive, ces matchs quand on ne sait pas les gagner, il faudrait savoir ne pas les perdre. Franchement, je ne peux pas être déçu par le résultat. On prend pas notre match en main. Mis à part les 5 dernières minutes, on a l'impression que ces joueurs n'ont jamais joué ensemble !

C'était long, sur le banc, ce match. Il faudra réagir vite contre Chambly."