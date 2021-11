Le GF38 bouté hors de la coupe, le FC Bourgoin-Jallieu dernier clubs isérois en course

Le GF38 rentre en Isère la tête basse, corrigé par Andrézieux-Bouthéon 3 buts à 0 samedi lors du 8ème tour de la coupe de France de foot. Plus que l'élimination c'est la manière et l'ampleur du score qui interpelle. Car si les Grenoblois se sont créés la première grosse occasion du match avec un coup franc de Mamadou Diallo renvoyé par les montants, ils ont ensuite été balayés par les Ligériens. Andrézieux, équipe de National 2 deux niveaux en dessous de la ligue 2 marquant aux 23ème et 30ème minutes.

Grenoble ne renversera pas la vapeur en deuxième mi-temps, se faisant même punir une dernière fois à la 84ème. Une grosse claque pour le GF38.

"Un match pour sa famille, pour les gens du club" Jérémy Clément, entraineur du FCBJ

Pour le foot isérois, le dernier espoir pour atteindre les 32ème de finale repose donc sur les épaules du FC Bourgoin-Jallieu. Les Berjalliens jouent ce dimanche (13h30) sur la pelouse du club du Haut Lyonnais. Un duel entre deux équipes de Nationale 3 qui pourrait permettre à Bourgoin-Jallieu d'atteindre le premier 32ème de finale de son histoire. "Il faut rentrer dans l'histoire du club" lance l'entraineur Jérémy Clément "comme dans un derby c'est un match qu'on joue pour sa famille, pour les gens du club" ajoute l'ancien pro qui a justement remporté cette coupe de France en 2010 (avec le PSG).