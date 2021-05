Le GF38 en barrages d'accession à la Ligue 1 : le coach Philippe Hinschberger rend hommage à la direction

"Le club il y a dix ans était mort." Les mots du coach grenoblois Philippe Hinschberger sont forts. Les supporters grenoblois se souviennent avec amertume de la longue descente aux enfers du GF38 après la saison 2009-2010 et la rétrogradation en Ligue 2, puis une sanction administrative la saison suivante obligeant le club à retourner en CFA2. Aujourd'hui, le GF38 est aux portes de la Ligue 1 après sa victoire ce samedi face à Rodez lors de l'ultime journée de Ligue 2. L'entraîneur Philippe Hinschberger a rendu hommage au travail de la direction après la victoire finale ce samedi.

"Combien de clubs en France ont coulé ? Tout le monde ne s'appelle pas Strasbourg ou Le Mans, même s'ils ont du mal. Grenoble aujourd'hui est là. C'est le travail des dirigeants" lâche le technicien grenoblois en conférence de presse après la victoire face à Rodez. "Il faut saluer le travail au quotidien de Max (Marty, manager du club) qui prend les décisions, les directions. La présence du président également qui est venu dans un club qui partait de très loin" continue-t-il.

Notre président doit se dire que le foot c'est facile - Philippe Hinschberger, entraîneur du GF38

"Il est sorti de la CFA2, a passé un peu de temps en CFA, ils ont fait une année en National, ils sont montés. En Ligue 2, on fait deux années neuvièmes, là on est quatrièmes et on joue les barrages pour monter. C'est quand même incroyable !" dit encore Philippe Hinschberger.

"Nos dirigeants sont des gens qui ont su mettre toute leur énergie et réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi. C'était difficile et aujourd'hui, c'est aussi une juste récompense pour eux. Et, en même temps, ils sont aussi parfaitement conscients que le club doit passer à la vitesse supérieure en terme de structure" termine le coach grenoblois.

Quatre matchs pour rêver encore plus

Le GF38 s'est donc qualifié pour les barrages de fin de saison de Ligue 2, avec la récompense au bout du tunnel : faire partie des 20 clubs de l'élite du football français, la Ligue 1. Pour ça, il faudra gagner deux matchs à la suite, puis l'emporter sur une double confrontation face au 18e de Ligue 1. Le premier, c'est dès ce mardi, au stade des Alpes, face au Paris FC, 5e à l'issue du championnat (match à huis-clos).

En cas de victoire contre les Parisiens ce mardi, le GF38 se déplacera sur la pelouse de Toulouse, 3e de Ligue 2 cette saison, avant d'éventuellement se frotter au 18e de Ligue 1.