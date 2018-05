Grenoble, France

La décision était redoutée, elle est tombée, implacable. Après l'envahissement du terrain et les jets de fumigènes sur la pelouse du stade des Alpes à la fin du match opposant le GF38 à Sannois-Saint-Gratien, le 11 mai dernier, le club de football grenoblois a été condamné. Mardi soir (11 mai), le match aller des barrages d'accession à la ligue 2, GF38-Bourg-Péronnas, se jouera à huis clos complet.

La sanction pourrait être plus lourde

En plus, l'espace supporter sera fermé aux supporters de Grenoble lors du match retour. Et la note pourrait s'alourdir pour le GF38 : la décision a été rendue à titre conservatoire, ce qui veut dire que la commission de discipline va se réunir à nouveau et pourrait décider d'autres matchs à huis clos contre le GF38.