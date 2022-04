Le GF38 se rapproche du maintien en Ligue 2 grâce à sa victoire contre Le Havre (0-1)

Trois victoires de suite en championnat, ce n'était jamais arrivé cette saison pour le GF38, mais il fallait au moins cela pour aller chercher le maintien en Ligue 2. A défaut de l'avoir assuré, Grenoble s'en est très sérieusement rapproché, en l'emportant (0-1) sur la pelouse du Havre. Comme contre Dunkerque, les Grenoblois s'en sont remis à Bamba Sanyang, auteur de son troisième but depuis son arrivée cette hiver (73'). Grenoble conclut parfaitement sa semaine décisive, avec trois victoires donc, dont deux contre des concurrents directs pour le maintien (Dunkerque et Valenciennes).

Avec la défaite de Rodez, et les nuls de Dunkerque et Ajaccio (tandis que le match QRM-Nancy a été arrêté en fin de première période pour lancer de fumigènes côté nancéien - QRM menait alors 3-0), le GF38 fait la très bonne opération de cette 35e journée. Au classement, Grenoble est 15e, avec 42 points, huit de plus que Rodez, premier non-relégable en attendant que le résultat de QRM soit entériné (vu les faits, les Rouennais devraient obtenir victoire sur tapis vert). Une victoire, samedi prochain contre Amiens, et le maintien sera une affaire conclue !