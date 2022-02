Le GF38 l'emporte face à Niort !

Après 9 défaites successives, Grenoble, en Ligue 2 de foot, a enfin inversé la tendance et gagne contre Niort, ce mardi soir.

Yoric Ravet, et le GF38 affrontaient Niort en match en retard de Ligue 2 ce mardi au Stade des Alpes

Les supporters grenoblois peuvent enfin souffler. Le GF38 s'est offert une victoire ce mardi soir, face à Niort : 1-0, au Stade des Alpes. Après 9 défaites successives, la dernière à domicile contre Sochaux samedi dernier (3-1), et une menace de relégation, les Grenoblois sortent enfin la tête de l'eau.

Ce match qui devait avoir lieu le mois dernier a été reprogrammé à cause de cas de Covid-19 dans les rangs grenoblois. Il a finalement eu lieu ce mardi soir.

Après une première période assez molle et un score nul à la mi-temps, Loïc Nestor, le capitaine de bleus et blancs marque le seul but de la partie.

Mais les Grenoblois ont eu chaud, à plusieurs reprises. A la 72ème minute, Niort est passé très près, c'était sans compter sur un arrêt net du pied de Loris Nery. Le GF38 monte à la 18ème place du classement.

Ce samedi 19 février, les bleus et blancs se déplaceront à Nîmes. Coup d'envoi à 19h.