Le grand jour pour le Bourges Foot

Bourges, France

Les Berruyers, leader de national 3, feront-ils le poids face à l'ogre lyonnais, deuxième de ligue 1 ? 10.000 spectateurs sont attendus et une belle fête en perspective quel que soit le résultat. Il faut l'avouer, les jeunes berruyers connaissent mieux les joueurs lyonnais que ceux du Bourges Foot. Nabil Fekir arrive en tête pour la popularité. On le sait, Lyon veut remporter au moins une des coupes nationales puisque le PSG est intouchable en championnat. Cela s'annonce compliqué, mais certains supporters veulent y croire jusqu'au bout : " Il faut qu'on tienne jusqu'aux penaltys. Là, on aura les mêmes chances que Lyon." Pourquoi ne pas y croire ? Les berruyers jouent en vert, couleur de l'espoir.

Tadjer Saci, ancien président et fondateur du Bourges Foot en 1983 © Radio France - Michel Benoit

Ce match de gala, c'est un bain de jouvence pour le créateur du Bourges foot, Tadjer Saci, 88 ans et premier président en 1983 : "Je retrouve ma jeunesse avec un match comme celui là ! C'est sûr, je vais chanter avec les joueurs dans les vestiaires, quel que soit le résultat." Quant à Bernard qui aura l'honneur, comme stadier d'accueillir les lyonnais, il espère quelques autographes : "Pourquoi pas le maillot du gardien Lopes avec les signatures de tous les lyonnais ? Ce serait un beau cadeau pour mes 50 ans lundi. Le score ? 4 à 1 pour Lyon. A moins qu'on tienne jusqu'aux tirs aux buts."

Les bénévoles, volontaires pour encadrer la rencontre, ont reçu les consignes mercredi au stade Jacques Rimbault. © Radio France - Michel Benoit

Ce match, ce n'est que du bonus pour un Bourges Foot qui vise surtout la montée en national 2 après une excellente première moitié de saison. Le club compte huit points d'avance au classement et affiche la meilleure attaque, tous groupes confondus. C'est donc bien parti. Le Bourges foot qui joue un rôle social important sur Bourges Nord, classé en politique de la ville : "Ca donne un but, le foot aux gamins du quartier, explique cette habitante. Ca les responsabilise et leur donne quelque chose à partager. C'est vraiment très bien ce qui arrive. Plus de 350 jeunes y sont licenciés. Nul doute que les 52.000 euros déjà acquis par cette qualification en 32emes de finale seront bénéfiques pour toutes les équipes. Bourges Foot / Lyon, match à vivre en intégralité sur France Bleu Berry.