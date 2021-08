Le Grenoble Foot 38 doit faire tourner le compteur de points

Un match totalement raté contre le Paris FC (0-4) suivi d'une prestation difficile, quoiqu'un poil plus convaincante, sur le terrain d'Auxerre (3-0), la semaine dernière. Pour cette troisième sortie officielle de la saison, le Grenoble Foot 38 doit prendre au moins un point, ce samedi 7 août contre Guingamp, pour sortir de cette dernière place qui fait tâche au classement.

Certes, il y a des excuses à ces prestations : le nombre de blessés impressionnant et un but refusé d'entrée contre Auxerre "qui aurait pu changer le cours du match", selon le coach isérois, Maurizio Jacobacci.

Pickel, Correa et De Iriondo dans le groupe

Cette fois, contre les Bretons, l'entraîneur récupère Charles Pickel et Joris Correa de blessure. La recrue argentine Manuel De Iriondo est, quand à elle, qualifiée pour cette rencontre. Des renforts de poids dans le groupe. Straalman, Diallo, Michel, Perez et Gaspar restent forfaits pour cette rencontre.

En conférence de presse hier, Maurizio Jacobacci a rappelé qu'il comptait beaucoup sur ses joueurs cadres, en citant Monfray, Ravet et Anani. Il a demandé l'implication défensive de chacun, "pour soulager la défense". Le retour de Pickel, important à son poste, devrait permettre de garder un peu plus de maitrise.

Une début de disette offensive

Pour gagner, il faudra aussi marquer, car le GF n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison. L'ailier Joris Correa a été recruté pour aider le secteur : "L'ambiance est bonne, pour l'instant en tout cas... On ne se met pas la pression, on va mettre le bleu de chauffe et montrer ce qu'est le vrai Grenoble."

Pour ce troisième match, Grenoble jouera à nouveau "à domicile", au stade de Gueugnon. C'est normalement la dernière fois, avant de retrouver le stade des Alpes le 21 août, contre Quevilly-Rouen, après être allé à Niort.