C'est râté. Le GF 38, battu 3-2 par l'Entente Sannois Saint-Gratien, vendredi soir au Stade des Alpes, laisse passer la montée de Ligue 2 et devra passer par les barrages contre le 18ème de Ligue 2.

On ne peut pas dire que le démarrage a été bon. Alors que Grenoble devait obtenir au minimum un match nul pour monter en Ligue 2, les isérois étaient, à la mi-temps de la rencontre contre Sannois-Saint-Gratien, menés 2-1 par leurs adversaires. Les joueurs d'Olivier Guégan, malgré les encouragements énergiques des supporters grenoblois, n'ont pas réussi à reprendre l'avantage dans les 45 minutes de la seconde période.

Un premier espoir, très vite douché

Grenoble a pourtant démarré fort avec un but dès le début de la rencontre. Les isérois ont marqué à la huitième, mais Sannois-Saint-Gratien n'a pas hésité et a égalisé dès la minute suivante. Coup de massue pour les isérois, l'ESSG s'offre un deuxième but à la 40ème minute.

Grenoble remonte, mais ça ne suffit pas

Dans la seconde période, les Grenoblois tentent, essaient, poussent mais n'y arrivent toujours pas. A chaque occasion, le GF 38 fait face à un joueur adverse. L'espoir renaît à la 83ème minute, avec un but de Dady Ngoye. Mais Grenoble ne parvient pas à égaliser, et ce, même dans les quatre minutes de temps additionnel.

Des supporters envahissent le terrain

Les supporters, venus en nombre au Stade des Alpes, n'ont pas apprécié l'issue du match. Au coup de sifflet final, certains d'entre eux envahissent le terrain. Des sièges du stade volent et des joueurs de Sannois-Saint-Gratien sont visés. L'enceinte, très bien remplie pour un match de National comptabilisait plus de 15.000 spectateurs.

