Le groupe mayennais Actual met fin à son sponsoring avec le club du Sco d'Angers

Samuel Tual, patron du groupe Actual, spécialiste du travail intérimaire, est l'un des huit actionnaires principaux du Stade Lavallois MFC. Mais son groupe sponsorise également d'autres clubs en plus de son investissement conséquent dans la voile : Dijon, l'OGC Nice par le passé ; Angers, Lorient et Lille en Ligue 1, le Stade Toulousain en Top 14.

Invité de l'émission 100% Stade Lavallois ce mercredi, Samuel Tual a annoncé qu'Actual ne sera plus sponsor principal du maillot du Sco d'Angers la saison prochaine (le club descend en Ligue 2) : "quand les projets d'un club ne sont pas forcément lisible et où il y a des questions autour des valeurs du club, cela peut remettre en cause le partenariat. Donc clairement, avec ce qui s'est passé à Angers cette année, nous ne sommes pas satisfait de ce qui se passe dans le club donc le groupe ne restera pas partenaire maillot la saison prochaine. Actual restera partenaire sur l'affichage autour du terrain, mais je peux vous annoncer que nous ne serons plus sur le maillot du Sco la saison prochaine."

Pour renforcer sa visibilité sur l'ensemble du territoire national, le groupe Actual est à la recherche d'un club de football dans la partie sud-est de la France.