Dante offre une première victoire au Gym face à Amiens (2-1) !

Nice, France

Ils ont eu chaud ! Ce samedi soir à domicile, les joueurs de l'OGC Nice sont passés proches d'une belle déception en entame de cette saison 2019-2020. Appliqués face à une équipe amiénoise rapidement réduite à dix à la suite de l'expulsion de Gnahoré (25e), les aiglons ont d'abord ouvert le score peu après la demi-heure de jeu. Sur un corner joliment frappé par Cyprien, Le Bihan s'est offert un bel enchaînement contrôle-frappe dans la surface de réparation et Herelle s'est jeté pour tromper Gurtner (1-0, 32e).

On pensait le gym relativement tranquille, gestionnaire face à des Picards bien empruntés jusque-là. Oui mais voilà. Les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas su tuer le match et Amiens est revenu dans le coup : entré en jeu, la recrue Akolo a profité d'une mauvaise relance niçoise pour crocheter Clementia, aligné pour la première fois chez les professionnels, et pousser le ballon au fond (1-1, 81e).

Dante en taulier

Les Niçois ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes.... avant que le capitaine Dante ne vienne sauver la bande. Au bout du temps additionnel, le Brésilien est venu placer une tête victorieuse sur corner et offrir aux siens leur premier succès de la saison (2-1, 95e). Heureux comme un gosse, l'ancien du Bayern a même retiré son maillot et traversé le terrain pour venir haranguer le public. Un taulier, un vrai.

Bien que poussif, ce succès permet malgré tout au gym de se rassurer après une préparation inquiétante même si l'apport de quelques recrues ne sera pas de trop d'ici la fin du mercato. Samedi prochain (20h), les coéquipiers de Ganago se déplaceront sur la pelouse de Nîmes pour tenter d'enchaîner.