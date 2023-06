Le Gym lance sa campagne d'abonnements, et de communication

Il faut se relancer. Après une saison compliquée et des résultats décevants, le Gym lance aujourd'hui une grande campagne de communication en même temps que s'ouvre la période d'abonnement à l'Allianz Riviera.

De belles affiches pour relancer l'engouement. L'OGC Nice table sur l'identité pour attirer le plus de Niçois et Niçoises au stade. Le club sait qu**'il sera difficile de recréer le même mouvement qu'en fin de saison dernière**. Le nombre d'abonnement avait été record après la très bonne saison du Gym en Ligue 1. Cette fois, il faudra compter sur l'amour du club seulement, pas de compétitions européennes en vue, et pas de stars pour l'instant du côté du mercato.

Pour ce qui est des abonnements, la billetterie est ouverte. Les offres vont de 13 euros par mois pour les étudiants à 33 euros par mois pour les sièges les mieux placés dans le stade. Les tarifs sont bien sûr moins chers en cas de réabonnement. Tout se passe sur le site de l'OGC Nice .