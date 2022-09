Le Gym partisan du surplace en Europe

Il ne fallait pas arriver en retard au Stadion Partizana ce soir ! A peine les vingt-deux joueurs lâchés par l'arbitre dans ce stade aux allures vintage, le Gym s'illustrait déjà de la plus belles des manières avec l'ouverture du score supersonique de Joe Bryan (2'). La soirée européenne ne pouvait pas mieux commencer pour les hommes de Lucien Favre qui alignait un onze de départ remodelé : 5 changements, rien que ça ! Loin d'être rassasiés et nullement inquiétés, les Aiglons tentaient encore leur chance avec une tête cadrée de Dante, bien servi par Bryan, encore lui (28').

50-50 en terme de possession mais 3 tirs cadrés à 0 pour le Gym à la 1/2h de jeu

Un match ouvert que cette rencontre et Nice qui gérait sereinement son avance au tableau d'affichage... Jusqu'aux dernières minutes de cette première période où le Partizan accentuait la pression. Mais heureusement, Atal d'une part (44') et Schmeichel d'autre part (45') permettaient aux Rouge et Noir de rentrer aux vestiaires avec ce but d'avance

La seconde mi-temps commençait tranquillement avec une première banderille signée Nicolas Pepe sur coup franc, plein axe. Un coup de pied qui ne donnait rien, malheureusement (53'). Et c'est au moment où on ne s'y attendait pas que le Partizan Belgrade faisait son retard ! Suite à une action anodine, c'est Diabaté qui permettait aux siens de revenir dans le match à l'heure de jeu.

Possession pour les Aiglons, pression des Serbes

Vrai coup de massue sur la tête des Aiglons qui tentaient malgré tout de réagir par le nouvel entrant Sofiane Diop qui trouvait de la tête le poteau (65'). Mais les Serbes répliquaient quelques minutes plus tard avec Gomes qui n'arrivait pas à trouver le cadre. Dès lors, à la lumière de ce nul qui n'arrange personne, les deux formations se retrouvaient en position indélicate, tiraillées entre le fait de conserver le score ou de tout faire pour arracher les trois points. Même les changements n'en firent rien, le score restait figé et les Aiglons d'enchaîner avec un 2ème nul consécutif sur la scène européenne. Forcément frustrant car il y avait mieux à faire, assurément.