Le Gym renoue avec le succès

Après deux défaites d'affilée en championnat, l'OGC Nice gagne de nouveau. Les Niçois s’imposent 1-0 contre Angers et confortent leur troisième place au classement.

Justin Kluivert auteur du but du match

Il ne fallait pas tomber dans la mauvaise spirale, c’est chose faite.

Le Gym, qui restait sur deux défaites de rang en championnat, contre Clermont à domicile et à Lyon, se devait de rebondir.



Première alerte, dès la 11è minute, la tête de Khephren Thuram trouve le chemin des filets mais le fils de Lilian est hors-jeu.



C’est l’homme fort du Gym qui trouve la faille. Justin Kluivert, parti à la limite du hors-jeu, devance la sortie très approximative de Danijel Petkovic et marque du pied gauche.



Les Angevins auraient pu égaliser en fin de première période mais la frappe de Souleyman Doumbia heurte le poteau gauche de Walter Benitez.



Le Gym joue à se faire peur et ne parvient pas à inscrire le but du break.

À la 67è minute, monsieur Romain Lissorgue, l’arbitre de la rencontre, refuse un nouveau but pour Nice.

Andy Delort marque mais part en position de hors-jeu au départ du coup-franc de Justin Kluivert.



L’OGC Nice reste troisième en assurant l’essentiel, une victoire 1-0. Un succès qui fait du bien, une semaine avant de se déplacer chez le quatrième du championnat, Strasbourg.