Le Gym tenu en échec chez le dernier

loading

Que de regrets ! Les Niçois avaient tellement bien démarré le match. L'ouverture du score de Terem Moffi à la suite d'une action bien emmené par Khephren Thuram semblait être le début d'un après-midi tranquille (4').

Les actions niçoises se succèdent.

Mais c'était sans compter sur l'erreur de l'autre néo-international. Jean-Clair Todibo apprécie mal la trajectoire et laisse Ibrahima Niane tromper Kasper Schmeichel (15').

Dès lors, Angers bon dernier avec 10 points, sort la tête de l'eau et fait jeu égal avec Nice. Déjà battu à l'aller, le Gym perd encore 2 points contre la lanterne rouge de Ligue 1.

Les Azuréens enchaînent un 4e nul d'affilée, et certainement le nul de trop pour terminer dans les 5 premières places en fin de saison. D'autant plus que le prochain adversaire s'appelle le Paris-Saint-Germain, ce sera ce samedi à 21h.

ⓘ Publicité

loading

loading

loading