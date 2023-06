Le Gym termine sur une bonne note

loading

Les supporters niçois avaient fait leur grand retour à l’Allianz Riviera et les joueurs leur ont montré qu’il y avait de la encore de l’envie au club.

Bien aidés par un but contre-son-camp dès la 5e minute du Lyonnais Jérôme Boateng, les Aiglons ont déroulé pendant la première mi-temps.

Les deux attaquants, Gaëtan Laborde et Terem Moffi terminent leur année sur un bilan flatteur. 15e but pour le Français, 18e but pour le Nigérian, et 3-0 sur le tableau d’affichage.

Un score sévère car l’OL s’est procuré plusieurs occasions mais Kasper Schmeichel a été parfait ce soir.

Malheureusement, il ne peut rien sur la percée de Jeffinho avant la mi-temps.

Rien à signaler en seconde période, mis à part les blessures d'Hicham Boudaoui et de Melvin Bard.

3-1 score finale, le Gym termine l'exercice 2022-2023 à la 9e place du championnat, (Clermont ayant battu le PSG au Parc des Princes).

