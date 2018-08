Ce vendredi 24 août, les Ciel et Marine se déplacent à Brest pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 de football. Au stade Francis le Blé, les Havrais devront être plus réalistes offensivement pour remporter ce match.

Les Normands en terre bretonne. Ce vendredi 24 août, le HAC, 12e du championnat, affronte Brest, 13e, lors de la cinquième journée de Ligue 2 de football. Les deux équipes peinent à lancer leur saison alors qu'elles jouaient les premiers rôles la saison dernière.

Un début de championnat poussif

Quatre journées écoulées et un bilan en demi-teinte. Trois matchs nuls et une petite victoire (0-1 face au Red Star le 10 août NDLR), les Ciel et Marine sont bien loin de montrer la forme qu'ils affichaient la saison dernière. Un début de saison "moyen" pour Oswald Tanchot, l'entraîneur du HAC qui se veut rassurant. "Il faut que l'on améliore nos performances de manière générale pour passer à la vitesse supérieure que ce soit dans le jeu mais aussi au niveau comptable."

Le HAC était premier à l'issue des quatre premiers matchs la saison dernière. Ils sont douzièmes cette saison.

L'entraîneur du HAC en est conscient. Un des problèmes de son équipe est l'animation offensive. "On a des choses dans notre jeu qui sont bonnes et qui nous permettent d'espérer d'avoir des lendemains meilleurs mais c'est vrai qu'on a du travail, au niveau offensif notamment."

Des lacunes offensives

Quatre matchs, deux buts. Le bilan de ce début de saison sur le plan offensif laisse à désirer. Avec le retour tardif du milieu algérien Zinedine Ferhat (meilleur passeur de Ligue 2 la saison dernière avec 20 passes), les attaquants peinent à trouver le fond des filets.

Je maintiens ma confiance à Assifuah

Et notamment Ebenezer Assifuah, désormais muet devant les buts depuis le 15 décembre 2017. Mais Oswald Tanchot l'assure "Je maintiens ma confiance à tout le monde à partir du moment où les joueurs _ne sont pas pris en flagrant délit de manque d'investissement_... Il ne faut pas mettre tous les maux de l'équipe sur un seul joueur, ce serait injuste."

Des critiques dans ce secteur de jeu qu'Herve Bazile, l'ailier du HAC et ancien pensionnaire de Ligue 1 comprend parfaitement.

Herve Bazile sur les lacunes de son équipe.

Pour rattraper Metz et Lens, les respectivement premier et deuxième du championnat, les Havrais devront faire mieux que la semaine dernière face à Clermont (0-0) au stade Océane. Le stade Francis-Le-Blé est connu pour son ambiance survoltée. De quoi effrayer les Havrais ? Réponse ce vendredi soir à partir de 20 h. Un match à vivre sur France Bleu.