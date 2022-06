Le propriétaire du HAC Vincent Volpe a présenté la nouvelle équipe encadrante du club de foot havrais ce lundi 20 juin, moins d'une semaine après le renvoi de l'entraîneur Paul Le Guen. L'ambition du club est de se consacrer au recrutement pour cibler les manques et limiter les erreurs de casting.

Le HAC accueille son nouvel entraîneur Luka Elsner (et renouvelle tout le staff du club de football)

Le HAC fait peau neuve ! Le club de football havrais a présenté ce lundi 20 juin 2022 son nouveau staff, après le limogeage de l'entraîneur Paul Le Guen annoncé le jeudi 16. C'est Vincent Volpe, l'actuel propriétaire des Ciel et Marine, qui a présenté lui-même sa nouvelle équipe encadrante.

Le principal actionnaire a à nouveau démenti les rumeurs de rachat du club et insisté sur la nouvelle vision du projet. Il a notamment cédé sa casquette de président des Ciel et Marine à Jean-Michel Roussier, ancien président de l'OM et de l'AS Nancy Lorraine passé par Mediapro.

"Les équipes qui arrivent à accéder à la Ligue 1, ce sont les équipes qui se trompent le moins, ce ne sont pas les équipes les plus riches", juge Jean-Michel Roussier.

De gauche à droite : Mathieu Bodmer, Luka Elsner, Mohamed El Kharraze, Julien Momont © Radio France - Olivia Cohen

Limiter les erreurs de casting

Luka Elsner, ancien coach d'Amiens, a été nommé au poste d’entraîneur pour remplacer Paul Le Guen et l'Ébroïcien Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif.

Mohamed El Kharraze officiera comme directeur du recrutement et, dernière nomination, signe d'une volonté de moderniser le club, Julien Momont, ancien journaliste, est recruté comme analyste du jeu.

Le nombre de joueurs à recruter encore inconnu

Face aux résultats moyens du HAC ces dernières années, l'idée, c'est d'apporter un soin particulier au recrutement, explique Vincent Volpe : "Le HAC souffre d'un problème de recrutement, cela fait 3 ans, depuis avant le Covid-19, que je veux le régler, j'ai donc sauté sur l'occasion de recruter une équipe dédiée à cela."

Pour l'heure, le budget et le nombre de joueurs à recruter ne sont pas encore arrêtés, ils devraient être finalisés d'ici quelques semaines.