Le HAC démarre sa saison de Ligue 2 à Troyes

"Enfin", voilà ce que se dit l'entraîneur havrais, Paul Le Guen, avant d'entamer sa deuxième saison en Ligue 2 à la tête des Ciel et Marine. Voilà cinq mois que Le Havre n'a plus disputé de rencontre officielle, seulement quelques matches amicaux, et le goût de la compétition manque au coach : "Rien ne vaut la compétition. C'est comme ça que l'on peut juger des vraies valeurs des gens. On a patiemment attendu, mais là, il faut y aller", a estimé l'entraîneur en conférence de presse.

Romain Basque ne l'a pas contredit : "On a vu en début de week-end tous les clubs reprendre, donc ça donne envie, oui."

La reprise s'effectue dans un contexte particulier, lié à la crise sanitaire. Bien sûr, il n'y aura que 5000 spectateurs maximum au stade de l'Aube, les joueurs seront isolés pendant leur rencontre. Un contexte qui ne doit pas déjouer l'équipe de Paul Le Guen : "On ne peut pas se plaindre. C'est sûr que ce n'est pas idéal, les joueurs doivent passer des tests avant tous leurs matches, mais déjà on a la chance d'en avoir, des tests. Je n'ai pas envie de me plaindre. On a des contrariétés, des incertitudes, mais on peut jouer, et c'est l'essentiel", estime le coach.

Un des objectifs de la rencontre, c'est de retrouver une véritable assise défensive. Troyes est l'une des équipes candidates à la montée, ce sera un gros test d'entrée pour le HAC. Surtout que le club doyen n'a pas spécialement rassuré en préparation. "On a encaissé beaucoup de buts, ce n'est pas ce que l'on recherchait, confirme le milieu reconverti défenseur Romain Basque. Sur les deux derniers matches, on a pris huit buts. Alors on bosse pour être plus costaud, moi le premier."

Le match entre Troyes et Le Havre sera à suivre ce lundi soir en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie, commenté par François Manoury.