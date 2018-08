Beauvais, France

Deux points... et trois qui font cinq ! Le Havre a remporté son premier match de la saison face au Red Star, ce vendredi soir, sur la plus petite des marges (1-0). C'est la recrue estivale Hervé Bazile qui a marqué ce but ô combien précieux, d'une demie volée somptueuse en pleine lucarne (26e minute).

La première victoire du #HAC cette saison, nous sommes allés faire un tour dans le vestiaire après le match et ça fait plaisir !!! #TeamHAC#HREDAC#DominosLigue2#Victoire#ContreVentsEtMareespic.twitter.com/NQ0B7meiYJ — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) August 10, 2018

Un succès qui fait évidemment beaucoup de bien aux Normands, qui avaient jusqu'ici ronronné à Lorient (0-0) et face à Grenoble, avec cette regrettable égalisation concédée dans les arrêts de jeu (1-1).

Face au Red Star, promu en exil à Beauvais faute de stade aux normes, les hommes d'Oswald Tanchot ont eu du retard à l'allumage. Le milieu de terrain Amos Youga n'en faisait pas mystère à l'issue de la rencontre :

On a fait une très mauvaise entame de match et on aurait pu être sanctionné après 20 secondes de jeu. C'était compliqué, et ce but nous a fait beaucoup de bien. On va retenir les trois points, car dans le jeu on est capable de beaucoup mieux."

De fait, le remuant Donisa a mis Thuram a contribution d'entrée de jeu. Le gardien havrais a d'ailleurs réalisé une belle prestation : souverain sur (presque) chaque action aérienne et réactif dans ses interventions au sol. Le HAC lui doit une fière chandelle.

#REDHAC 55' Quel arrêt de @yohannthuram ! Il repousse la frappe à bout portant de l'ex Havrais Moussa Sao. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) August 10, 2018

Depuis son but, Thuram aura pu savourer la solidarité d'une équipe "qui se connaît bien, et qui ne lâche rien", pour reprendre les termes des différents acteurs, qui ont insisté sur ce point. "On devait répondre présent dans les duels, et on l'a fait", soulignait Hervé Bazile.

Bazile à l'aise dans sa nouvelle bande

L'ailier, arrivé de Caen cet été, s'acclimate bien à sa nouvelle équipe. Plutôt en vue depuis la reprise, il a signé une jolie réalisation, avant de se joindre à l'effort défensif collectif.

Ce match est un peu frustrant pour nous les attaquants car on aimerait jouer davantage de l'avant. Mais on savait que cette équipe du Red Star n'était pas facile à jouer. Tout le monde était conscient de l'importance de ce match. On voulait gagner. Parfois, il faut mettre le bleu de chauffe. C'est ce qu'on a fait."

Bazile a promis _"de meilleurs enchaînements offensifs"_dans les semaines à venir. On a tendance à le croire, au vu des combinaisons prometteuses, par moment, entre les joueurs d'Oswald Tanchot.

Un entraîneur qui préfère "retenir la victoire. C'est la première. Peu importe comment on l'obtient. Je retiens qu'il y a un très bon état d'esprit. Cela va nous servir de base pour nous améliorer."

Plus de 200 supporters du @HAC_Foot ont fait le voyage à Beauvais pour #REDHAC ! pic.twitter.com/oJf0h3JKT4 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 10, 2018

Rendez-vous vendredi prochain contre Clermont. Mais avant, dès mardi, il y aura la parenthèse coupe de la Ligue face à Bourg-en-Bresse (National 1).