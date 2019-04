Le Haut-Saônois Jules Rimet est aussi le fondateur de la Fédération Française de Football qui fête ses 100 ans

7 avril 1919, c'est la date de naissance de la Fédération Française de Football créée et présidée par Jules Rimet durant près de 30 ans. Egalement patron de la FIFA pendant trois décennies et inventeur de la coupe du monde en 1930, le Haut-Saônois est indissociable de l'histoire du ballon rond.

Neuf mois après le deuxième titre de champion du monde remporté par ses Bleus (mondial 2018 en Russie), la Fédération Française de Football (FFF) fête officiellement ses 100 ans, ce dimanche.

À l’occasion de son centenaire, la FFF propose une exposition événement du 10 avril au 26 mai à l’Institut du Monde Arabe, à Paris. https://t.co/JtNAuhWRQk — FFF (@FFF) April 2, 2019

Il y a tout juste un siècle, le 7 avril 1919, naissait la Fédération Française de Football Association (FFFA), son appellation à l'époque. Son fondateur ? Jules Rimet, qui en devint le tout premier Président. Et pour un long bail – le plus long même dans l'histoire désormais centenaire de la FFF – de près de 30 ans (1919 à 1942, puis 1944 à 1949). Jules Rimet ? Autrement dit, LE personnage incontournable du football français et mondial en étant à l'origine de tant de grandes institutions dans la grande histoire universelle du ballon rond !

En 1930, sous la conduite de Jules Rimet, les 4 équipes européennes participant à la première Coupe du Monde de football, dont la France, traversent l'Atlantique jusqu'en Uruguay à bord du Conte Verde.⚽️🚢 @FFF@equipedefrancepic.twitter.com/36ZrOvhwsg — Prix Jules Rimet (@PrixJulesRimet) July 6, 2018

Un formidable destin pour l'enfant du petit village de Theuley en Haute-Saône

Egalement Président de la FIFA, la Fédération Internationale, pendant plus de trois décennies (1921 à 1954, deux ans avant sa mort en 1956 à l'âge de 82 ans), le Haut-Saônois est notamment aussi l'inventeur de la coupe du monde de football en 1930, qui s’appelait d’ailleurs la « Coupe Jules Rimet » jusqu'à sa 9e édition en 1970.

Paris 1938, Jules Rimet, Président de la FIFA, demande à son petit fils, Yves, de procéder au tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde de football. 2018, Yves Rimet est l'un des jurés du #PrixJulesRimet Sport&Littérature créé en 2012📚🖋😎🙏 pic.twitter.com/PRh5j2eOig — Prix Jules Rimet (@PrixJulesRimet) July 5, 2018

Quel formidable destin pour l'enfant du petit village de Theuley en Haute-Saône, près de Lavoncourt (où le stade municipal porte son nom) et Combeaufontaine...

100 ème anniversaire création FFF par Jules RIMET.Jules RIMET né dans le petit village de Theuley en Haute-Saône.A Lavoncourt, le stade porte le nom de Jules RIMET. © Radio France - Jean-François Fernandez

Theuley – 108 habitants aujourd'hui – où un mémorial Jules Rimet est installé depuis 1998. C'est Hervé Wilhelm qui en gère l'entretien, en tant que conseiller municipal.

100 ème anniversaire création FFF par Jules RIMET.Jules RIMET né dans le petit village de Theuley en Haute-Saône, où un mémorial a été construit en 1998. © Radio France - Jean-François Fernandez

Aussi parce qu'Hervé est le fils de Thérèse Wilhelm, l'ancienne doyenne de la commune, décédée au début cette année 2019, qui a bien connu Jules Rimet lorsqu'il revenait régulièrement dans son village natal haut-saônois : le grand patron du foot français et mondial de l'époque était alors notamment accueilli chez les grands parents d'Hervé Wilhelm, qui confirme que Jules Rimet reste toujours une grande fierté locale pour les habitants de Theuley.

Hervé Wilhelm raconte les souvenirs de sa mère, Thérèse l'ancienne doyenne de Theuley, qui a bien connu Jules Rimet lorsqu'il revenait régulièrement dans son village natal de Haute-Saône Copier

