Le Haut Savoyard Pascal Dupraz après ses révélations sur sa santé : "Je suis apte ! "

Annemasse, France

Le natif d'Annemasse Pascal Dupraz, 56 ans, vit avec des problèmes cardiaques avérés. Il a subi un premier infarctus à l'âge de 39 ans.

► En mars 2016, à son arrivée à Toulouse, l'âme d'Evian-Thonon-Gaillard est victime d'une syncope. D'où la décision de l'équiper d'un défibrilateur sous le bras. S'en suit l'incroyable remontada du Téfécé, qui malgré dix points de retard sur le barragiste à dix matchs de la fin de la saison, se sauve de la relégation.

► En janvier 2018, pourtant, Pascal Dupraz quitte Toulouse. On comprend aujourd'hui pourquoi. Il a en effet subi une deuxième opération du coeur. Depuis un an, le finaliste de la coupe de France 2013 est sans club. Il veut rebondir, retrouver au bord des pelouses le frisson de sa passion.

Pascal Dupraz : Si je parle aujourd'hui, c'est d'abord parce que je l'avais promis au journaliste Christophe Bérard. Et puis surtout, je devais expliquer pourquoi je suis parti du club que j'aime, Toulouse.

France Bleu Pays de Savoie : C'est aussi pour faire fermer des bouches qui vous ont caricaturé sans rien connaître de votre vie ?

Pascal Dupraz : - Il faudrait plus d'une vie pour fermer toutes les bouches et annihiler tous les cons (éclats de rire) ! C'est perdre du temps. Je voulais le faire sans sensiblerie. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pires que moi. Mais, ce qui m'est arrivé est singulier. Je débarque à Toulouse. Je suis victime d'une syncope. On vous dit qu'il faut vous mettre un défibrilateur sous la peau. Premier match que je coache à domicile devant 28.000 spectateurs, Toulouse gagne 4 à 0, je ne peux même pas lever le bras tellement j'ai mal. Une autre fois, à Rennes, je prends un avion en papier dans la tête, je "psychote", car pour moi, je suis en train de faire une rupture d'anévrisme. C'est mon adjoint, au courant de mes problèmes de santé qui parvient à me rassurer. Les anglais disent : "Never give up !" Moi, je ne renonce jamais. Tant qu'on me donnera un peu de souffle, je continuerai, sans me soucier de ce que pense les gens.

France Bleu Pays de Savoie : La plupart des Français en recherche d'emploi cachent leur état de santé. Vous prenez un risque.

Pascal Dupraz : Les examens médicaux ne sont pas poussés pour un entraîneur professionnel, à tel point que j'aurais pu le cacher. Moi je n'ai pas de tabou. J'ai toujours dit les choses. J'espère bien que ça ne rebutera pas les clubs français et étrangers. Je suis apte ! Je suis en pleine bourre. Je suis l'entraîneur le plus sécurisé de France. J'ai un défibrilateur rien que pour moi ! C'est dire si j'ai de la chance (sourire)... Il est inamovible, il est sous ma peau. Sans la science, je serai certainement mort. En janvier dernier, cette protubérance sous la peau m'a sauvé la vie. Je me considère comme chanceux, dans ma déveine. Je suis un privilégié. Mais aujourd'hui, tout ça est loin de moi, je suis très bien suivi. Ce que j'ai, c'est rien, par rapport à d'autres personnes. Et si mon témoignage peut aider à ce qu'il y ait encore plus de défibrilateurs dans les lieux publics, c'est bien aussi. C'est un geste simple avec un appareil simple qui sauve des vies;

France Bleu Pays de Savoie : Ça fait un an que vous êtes éloigné des terrains. Vous avez changé d'agent et pris Jean-Pierre Bernès pour vous représenter.

Pascal Dupraz : On s'est rencontrés pendant la Coupe du monde. Il est quelque part un martyr du football, à sa manière, qui a su rebondir. En France, on n'aime pas trop l'échec. Moi je l'admire et je rêvais de le rencontrer. J'ai envie de continuer à m'éclater avec des joueurs professionnels. Je m'entretiens pour ça. Je sais que je me retrouve souvent dans la "short list" lorsqu'un entraîneur est écarté. On verra bien.