Il répond poliment quand on lui pose la question, et le discours est bien rodé, "l'âge n'a jamais eu aucune importance pour moi, j'ai les mêmes responsabilités que mes collègues, les coups de sifflet devront être mis et les décisions prises sur le terrain". A 25 ans, Willy Delajod va devenir samedi le plus jeune arbitre central de l'histoire de la Ligue 1, lorsqu'il donnera le coup d'envoi de Lille / Rennes à 20h au stade Pierre Mauroy.

Une reconnaissance et "un pur bonheur" pour le haut-savoyard qui vit à Saint-Pierre-en-Faucigny, "les sentiments qui prédominent sont l'impatience et la concentration".

ECOUTEZ Willy Delajod, "l'âge n'a jamais eu d'importance pour moi" Copier

Nouveau record de précocité

Willy Delajod va battre un record de précocité détenu jusqu'alors par François Letexier, qui avait découvert la Ligue 1 à 26 ans. Le haut-savoyard, sélectionné pour la Ligue 1 en mai dernier, était déjà le plus jeune de ses pairs lorsqu'il a fait ses débuts en Ligue 2 en 2016, lui qui a arbitré son tout premier match "à 13 ans et demi".

Promis à un bel avenir, il aborde "le haut de la pyramide" sans pression, en ayant bien conscience toutefois de changer de dimension, "un monde où les enjeux sont bien différents". S'il a "pleinement conscience" qu'une mauvaise décision "peut avoir des conséquences financières et médiatiques plus importantes", Willy Delajod dégage surtout de la sérénité avant cette nouvelle étape dans sa carrière, "on ne peut pas se permettre d'arbitrer la peur au ventre".