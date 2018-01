Le Havre, France

Un cinquième nul de la saison pour le Havre AC, mais une onzième victoire passée tout près. Dans un match fermé, les havrais avaient eu le mérite d'ouvrir le score en seconde période grâce à un Alimami Gory, tout juste entré en jeu et bien trouvé par Victor Lekhal entre deux défenseurs à l'entrée de la surface de réparation. Seulement, le premier but de la saison du jeune normand, inscrit sur une puissante frappe du droit dans un angle mort, n'a pas suffi. Les Ciel et Marine ont en effet concédé un penalty dans la foulée, après une faute de Jean-Pascal Fontaine sur Romain Philippoteaux. Penalty transformé par Pape Sané (1-1).

A l'arrivée, un nul logique mais frustrant devant la trentaine de supporters normands qui avait fait le déplacement. C'est ce qu'estime, à l'occasion de la vingtième journée de Ligue 2, l'entraîneur havrais Oswald Tanchot :

Réaction du coach Oswald Tanchot après le nul du HAC à Auxerre (1-1) pic.twitter.com/ORykxW5qG9 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 13, 2018

Gory est de retour ?

Entré en jeu après le malaise subi Ebenezer Assifuah en seconde période, Alimami Gory n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Sur son premier ballon, celui qui a brillé la semaine passée en amical contre la B de Caen (1 but et 3 passes décisives) a scoré. Une belle prestation qui, son coach le souhaite, en appelle d'autres :

Oswald Tanchot à propos de la prestation d'Alimami Gory Copier

Aarnaud Balijon, irréprochable dans le jeu pour sa première avec le HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Arnaud Balijon haut la main !

Très observé et très attendu pour sa première sous le maillot du HAC, Arnaud Balijon a rendu une belle copie. Dans le jeu, le gardien tout juste débarqué du Red Star s'est montré solide et doué dans les relances au pied. Encourageant. Il répond à Bertrand Queneutte :

Arnaud Balijon, au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte Copier

Au classement, le HAC recule d'un cran (5ème), doublé par le Paris FC. Les franciliens seront d'ailleurs le prochain adversaire du HAC, ce mardi, au Stade Océane.