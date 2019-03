Le Havre AC a tout gâché, face à Metz

Yacouba Coulibaly et ses partenaires ont laissé Metz revenir au Stade Océane

Le Havre - France

En route vers un exploit, le HAC a fait une terrible sortie de route, ce lundi, au Stade Océane. Alors qu'ils menaient face aux messins (2-0) à une demi heure de la fin, grâce à des buts de Ferhat et Kadewere (sp), les ciel et marine ont laissé le leader égaliser. Réduction de l'écart par Boulaya, égalisation signée Nguette. Manque de concentration et d'application, côté normand, en défense.

Les hommes d'Oswald Tanchot peuvent nourrir beaucoup de regrets. Sixième match de suite sans victoire en Ligue 2. Onzième nul de la saison, le plus gros total avec Châteauroux. Les havrais restent dixièmes, avec sept points de retard sur les play-off.