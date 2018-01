Le Havre, France

Deux nuls, à Auxerre et face au Paris FC, soit deux points pris sur six possible ! Si tout n'est pas à jeter, loin de là, le HAC n'a pas démarré l'année de la meilleure des manières. C'est donc à Valenciennes, à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 2, que les normands vont aller chercher leur premier succès en 2018. Le dernier à l'extérieur remonte au 29 novembre 2017, à Nancy (0-3). Au match aller, les hommes d'Oswald Tanchot l'avaient emporté en fin de rencontre au Stade Océane, grâce au premier but de Jean-Philippe Mateta sous ses nouvelles couleurs, sur une passe décisive de l'inévitable Zinédine Ferhat.

Cinquièmes au classement, Harold Moukoudi et les siens auront face à eux une équipe de Valenciennes mal en point : aucun succès en championnat depuis cinq journées, mais surtout trois défaites de rang. Douzièmes, les partenaires de Mehdy Guezoui (ex QRM) auront d'ailleurs droit à une grève des encouragements durant les quinze premières minutes de la partie.

Un attaquant supplémentaire, et vite !

Jean-Philippe Mateta reste le meilleur buteur du HAC, mais n'a scoré que six fois cette saison © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Après bientôt trois semaines de mercato hivernale, aucune recrue sur le plan offensif pour le HAC. Toujours considérée comme chaude, la piste du sochalien Faneva Andriatsima reste très compliquée. Malgré deux offres, dont une dernière alléchante (près de 200.000 euros), les dirigeants doubistes mais aussi le coach Peter Zeidler ne sont, pour l'heure, pas décidés à laisser filer un de leurs buteurs chez un concurrent potentiel dans la course à l'accession. D'autre part, le nom de Yannick Gomis fait bel et bien partie des cibles potentielles du HAC. L'information a été confirmée par Oswald Tanchot. Seulement, son club d'Orléans ne semble pas, là non plus, décidé à s'en séparer. D'autres dossiers, y compris à l'étranger, sont toujours à l'étude, mais rien de concret jusque là.

Aucun buteur havrais dans le TOP 20 en Ligue 2

S'il reste focalisé sur les journées de championnat qui s'enchaînent, le coach havrais commence tout de même à s'impatienter, forcément. Les supporters aussi, d'ailleurs. D'autant que le meilleur buteur du club, Jean-Philippe Mateta, n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 17 novembre face au Gazelec Ajaccio, autrement dit : rien sur les six derniers matchs de Ligue 2. Et que les autres attaquants de pointe disponibles, aussi nombreux soient-ils dans l'effectif, n'ont pas montré jusque là qu'ils étaient de réelles solutions sur la durée.

A noter que le HAC possédait la meilleure attaque sur les cinq premières journées, et qu'il ne possède que la huitième sur les cinq derniers matchs. Le club, dont l'animation offensive semble s'essouffler, ne place d'ailleurs aucun de ses joueurs dans le TOP 20 des meilleurs buteurs de Ligue 2.