Le Havre, France

Des soirées comme celle-ci, les supporters du HAC en ont souvent été privés, ces dernières années. Ce 15 mai 2018, pourtant, ils y auront droit. Et ils l'ont bien mérité. Les joueurs aussi, eux qui s'arrachent depuis plus d'un mois pour se l'offrir, et pour nous l'offrir. Ce mardi, le Havre AC reçoit le Stade Brestois (20h45), pour le premier match de barrage avec en vue l'accession en Ligue 1. Ambiance bouillante attendue en tribune.

Le Stade Océane en salive d'avance

Le Stade Océane, qui retrouve sa tribune nord et son KOP après trois matchs de suspension, pourrait en effet battre son record d'affluence : 15.552 spectateurs, lors d'un Le Havre - Caen en avril 2013. Cette saison, le record a été établi sur le dernier match (J38), au moment de la réception de Tours : 12.597 supporters.

Les meilleures équipes du moment !

Sur la pelouse, la lutte s'annonce intense, car l'enjeu est énorme. Normands et bretons rêvent d'accéder au second tour et d'aller défier le troisième de Ligue 2,vendredi soir : l'AC Ajaccio. En attendant, ce sont deux équipes en pleine bourre qui vont s'affronter. Depuis mi-avril, Le Havre et Brest sont parmi les trois meilleures équipes du championnat. Cinq victoires et un nul pour les normands, qui n'ont plus encaissé le moindre but lors des cinq derniers matchs. Quatre succès et deux nuls pour les bretons, qui ont réalisé, eux aussi, une jolie remontada.

Le Havre AC au quasi complet, le Stade Brestois décimé

Le HAC est quasiment au complet pour ce match capital. Seul Faneva Andriatsima est absent (genou). Brest en revanche est décimé. Jean-Marc Furlan doit composer avec cinq absences, dont celle de plusieurs cadres : Gaëtan Belaud (def), Ibrahima Sisskoko (mil), Jessy Pie (mil), Alexandre Coeff (mil) et Kevin Mayi (att).

Il y a 29 ans, déjà...

Un pré-barrage entre Le Havre et Brest, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a près de 30 ans déjà, en mai 1989, les deux équipes s'étaient affrontées. Un match qui avait tourné au vinaigre pour les footballeurs havrais, défaits dans le Finistère (4-1). Une rencontre que le HAC avait "mal abordé" se souvient Joel Tiéhi, et dans laquelle l'équipe de Pierre Mankowski n'avait "quasiment pas existé", nous rappelle Thierry Uvenard.

