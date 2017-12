Le Havre, France

Depuis son retour en Ligue 2 en 2009, le HAC n'avait jamais compté plus de 31 points à la trêve. Il en compte cette fois 34, à l'issue de la 19ème journée de Ligue 2. Victoire face à Niort, la dixième de la saison, la sixième à domicile. Le HAC s'est imposé face aux champois (2-1), grâce un quatrième but du ghanéen Ebenezer Assifuah et un deuxième du capitaine Alexandre Bonnet. A noter, les deux nouvelles passes décisives de Zinédine Ferhat, qui porte son total à onze. A noter aussi l'entrée en jeu de Rafik Guitane, en deuxième mi temps, à l'origine du second but. Toujours invaincu à domicile, le HAC est quatrième et passer la trêve hivernale tout en haut, à égalité de points avec l'AC Ajaccio troisième.