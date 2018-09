Le strict minimum ! Le Havre aurait pu et du aggraver le score, mais c'est finalement avec le plus court des succès possible qu'il repart de Nancy (0-1). On s'en contentera, mais on regrettera le nombre d'occasions manquées par les footballeurs havrais. Inspirés, notamment en première mi temps, les ciel et marine ont logiquement ouvert le score face à une équipe lorraine tétanisée (8'). Un deuxième but de Alimami Gory cette saison, sur un deuxième service de Zinédine Ferhat. Au départ ? Une ouverture géniale de Jean-Pascal Fontaine. Le HAC s'est un peu fait peur, en fin de match. Ensuite, beaucoup de possibilités, mais un manque de réalisme.

Ce succès permet aux havrais de revenir à un point du podium et d'occuper la sixième place, avant la réception de Troyes, vendredi prochain.