Cinquième du classement, Le Havre se déplace à Sochaux; neuvième, ce vendredi (20h). Une 26ème journée de Ligue 2 à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie.

Sochaux, équipe très offensive mais privée de deux de ses meilleures armes ! Florian Martin et Aldo Kalulu. Ce qui est quand même un soulagement, pour le défenseur Harold Moukoudi et ses partenaires. êoires). Pour la comparaison, Reims en a pris 29 et Nîmes 19. Le dernier succès à l'extérieur remonte à Nancy fin novembre (3-0). Un match référence sur lequel il faut s'appuyer, selon le coach havrais Oswald Tanchot.

Le Havre a provisoirement écarté Brest la semaine dernière (1-0). Victoire qui a permis de prendre 5 points d’avance sur un prétendant. C’est un peu le même scénario ce vendredi soir. En cas de succès, les hommes d’Oswald Tanchot pourraient "éliminer" Sochaux qui compte trois unités de moins. Alors que les normands les relanceraient totalement en cas de défaite.

Ouvrir le score !

Les havrais doivent donc faire mieux hors de leur base. Oui, mais comment ? Peut-être en marquant d’entrée, déjà. A l’extérieur, quand le HAC inscrit le premier but, il ne perd en effet jamais : 4 victoires et 1 nul. Alors que quand il concède l’ouverture du score, il ne gagne jamais : 2 nuls et 6 défaites.

Sochaux désarmée ?

