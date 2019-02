Le Havre AC enchaîne une deuxième défaite, face à Troyes

Le Havre - France

Septième revers de la saison pour le HAC (2-1), qui s'éloigne de la course à la montée, et s'incline sur un doublé de Yoann Touzghar, face à Troyes. Les havrais, qui ont réduit l'écart à la dernière seconde sur un cinquième but de Bain, restent désormais sur cinq matchs sans victoire en championnat, et même six toutes compétitions confondues. C'est la deuxième fois qu'ils perdent deux fois d'affilée, depuis Béziers puis Ajaccio.

Manque de justesse technique, de folie et de confiance expliquent en partie cette nouvelle déception. Les ciel et marine restent l'une des pires formations à l'extérieur.

AU classement, le HAC recule d'un cran, à la septième position.