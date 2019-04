Le Havre AC, invité surprise de la course aux play-off

Le HAC reste sur trois succès d'affilée, une première pour les normands cette saison en Ligue 2. Revenus dans la course aux play-off, les hommes d'Oswald Tanchot inquiètent leurs principaux concurrents. Prochain objectif : un quatre à la suite, face à Châteauroux.

Le Havre - France

Vainqueurs de Auxerre mardi soir (0-1), le Havre AC a clairement remis la marche en avant et semble être passé à la vitesse supérieur, au moment où certains prétendants appuient sur le frein. Seulement, si cette succession de bons résultats est encourageante, voire excitante, elle n'est pas encore suffisante. Les ciel et marine, septièmes à deux points du cinquième (Paris FC), doivent continuer de gagner pour continuer d'espérer et se hisser enfin parmi les cinq premiers, ce qui n'est arrivé qu'une fois cette saison, au lendemain de la victoire à Metz, le 29 septembre dernier.

Trois premières, à Châteauroux ?

Si le HAC ramène trois points de Châteauroux, à l'occasion de la 35ème journée, ce sera la première fois depuis 1985 en championnat, puisque les normands restent sur quinze matchs sans victoire, sans compter les coupes, à Gaston-Petit. Par ailleurs, ce sera la première fois que le HAC enchaîne quatre succès en Ligue 2, depuis la fin de saison dernière. Enfin, ce sera la première fois que les havrais décrochent trois victoires consécutives à l'extérieur depuis la saison 2015/2016. Les normands, durant l'intérim de Christophe Revault sur le banc, y étaient parvenus avec des succès à Valenciennes, Tours, puis Laval. La fois précédente, c'était en 2007-2008 (J5, J7, J9). Saison à l'issue de laquelle les hommes de Jean-Marc Nobilo, assisté de Patrice Monteilh et Johann Louvel, avaient été sacrés.

Le HAC, favori ou outsider pour les play-off ? Reportage - Bertrand Queneutte