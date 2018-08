Le HAC a concédé un nouveau nul, ce vendredi, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2 et de son premier match à domicile. Les Ciel et Marine ont été tenus en échec par le promu grenoblois (1-1).

Le Havre, France

Un peu timide et maladroit en première période, le HAC a hissé son niveau de jeu en seconde. Suffisamment pour se créer des occasions et ouvrir le score, avec un superbe but de Jean-Pascal Fontaine (57') ; une frappe puissante du réunionais, plein axe et en dehors de la surface de réparation. Seulement, les havrais se sont relâchés, ont manqué de concentration et ont subi en fin de match, jusqu'à concéder l'égalisation dans les arrêts de jeu. Le défenseur grenoblois Maxime Spano a marqué dans les derniers instants.