Le Havre AC n'est pas récompensé sur la pelouse de Lens

Au terme d'un match d'une grande intensité, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Le RC Lens et le HAC n'ont pas trouvé le chemin des filets (0-0), à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 2.

Le Havre - France

Un poteau pour les lensois, sur une frappe détournée par Yohann Thuram. Une barre transversale en faveur des havrais, sur un tir puissant et déviés de Jean-Pascal Fontaine. Au delà de ça, quelques situation, quelques occasions, un duel acharné et beaucoup d'intensité. Réduits à dix avec l'expulsion de Youga à vingt minutes de la fin, les havrais ont été héroïques et ont livré de grande qualité. Il n'a finalement manqué que les buts, dans un stade bien garni (33.000 spectateurs).

Un résultat qui, en soi n'est pas mauvais, mais qui réduit cependant les chances havraises d'accrocher les play-off, compte tenu de la situation des normands.