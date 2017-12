Ligue 2 - Mercato : le Havre AC s'apprête à passer à l'attaque

Alors que le Havre AC n'a plus qu'un match à disputer avant la trêve hivernale, les dirigeants planchent depuis plusieurs semaines sur le prochain mercato d'hiver. Le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier 2018. Plusieurs profils sont à l'étude.

Retombé du podium à l'issue de la dix-huitième journée de Ligue 2 et une défaite (1-0) sur la pelouse de l'AC Ajaccio samedi, le Havre AC recevra Niort ce vendredi, pour le dernier match de la phase aller. Puis viendra l'heure de la trêve hivernale et des probables mouvements au sein de l'effectif normand. Il s'agit donc de terminer fort. Une place la plus haute possible dans le classement permettrait non seulement de séduire des joueurs ciblés mais aussi de convaincre le Président Vincent Volpe de mettre la main à la poche pour fournir de nouveaux éléments capables d'aider à décrocher la Ligue 1. Plusieurs profils sont à l'étude et plusieurs noms circulent dans les couloirs du Stade Océane et de Saint-Laurent de Brèvedent.

L'attaque en priorité !

Au cours de la phase aller, le HAC a montré qu'il possédait un effectif quelque peu "limité" : une équipe type capable de rivaliser avec les meilleurs, mais une profondeur de banc trop juste et par conséquent une absence de réelle concurrence à certains postes et dans certains secteurs. Résultat, le HAC n'a pas le choix : il doit recruter s'il veut jouer les premiers rôles. Le staff souhaiterait ainsi deux ou trois joueurs supplémentaires.

D'abord, un à deux attaquant sont attendus afin de relayer Jean-Philippe Mateta, meilleur buteur actuel du club et prêté par Lyon, mais aussi Ebenezer Assifuah et Zinédine Ferhat sur les ailes. Idéalement, il s'agirait donc de joueurs assez polyvalents. Parmi les noms évoqués dernièrement, celui de Nicolas Maurice-Belay (32 ans) est toujours d'actualité. L'ancien bordelais, sans club depuis la fin de saison dernière, ne cesse de s'entretenir physiquement et apparaîtrait comme un renfort de taille. Il compte plus de 300 matchs en Ligue 1, ne "coûte rien" et peut évoluer sur tout le front de l'attaque.

Autre joueur au chômage : Florian Raspentino. Courtisé à l'approche du mercato, l'ancien marseillais passé aussi par Caen, Dijon, Bastia et Nantes n'a que 28 ans et peut lui aussi évoluer à tous les postes devant.

Le HAC pourrait aussi aller piocher en Ligue 2 et attirer des attaquants de grosses cylindrées comme Auxerre et Lens, qui ne peuvent plus espérer grand chose en championnat. Au RC Lens, à un an de la fin de son contrat, l'espagnol Cristian Lopez (28 ans) - auteur de cinq réalisations cette saison - pourrait déjà être tenté de rebondir ailleurs.

Deux à trois joueurs espérés

Autre possibilité pour le HAC, se faire prêter un nouveau joueur. En Ligue 1, plusieurs attaquants manquent de temps de jeu. C'est le cas par exemple des angevins Wilfried Kanga (19 ans) et Loîc Puyo (28 ans). Le premier est arrivé cet été au SCO en provenance du PSG. Il faisait partie de la génération dorée qui a disputé la finale de la Youth League en 2016, avec Jean-Kévin Augustin ou encore Odsonne Edouard, et ne compte pour l'heure qu'une apparition avec sa nouvelle équipe. Le second a longtemps évolué comme ailier gauche à Nancy. Il est l'un des artisans de la montée des lorrains en Ligue 1 il y a deux saisons. Particularité ? Il peut aussi jouer au milieu, c'est d'ailleurs le secteur où il préfère évoluer. Meneur de jeu de qualité, il est aussi très à l'aise sur coup de pied arrêté.

Un milieu de terrain ?

Si un profil comme celui de Loïc Puyo attire le Havre AC par sa polyvalence, le nom de Florian Martin (27 ans) ne doit pas non plus laisser les dirigeants normands insensibles. En fin de contrat en juin prochain, le milieu/ailier gauche pourrait d'ailleurs être disponible pour une somme abordable dès cet hiver. Lui aussi s'avère polyvalent et possède une redoutable patte, notamment sur coup franc. Au sein du club doyen, un garçon comme John Bostock (25 ans) possède également une belle côté auprès de certains dirigeants. Peu utilisé cette saison au RC Lens (6 titularisations, 3 passes décisives), le britannique avait réalisé une belle première moitié de saison l'an dernier, avant de s'éteindre complètement sur la seconde. L'arrivée d'un profil moins polyvalent comme le sien pourrait cependant créer un embouteillage au milieu de terrain.

A noter que un ou des représentant(s) havrais aurai(en)t assisté récemment à la rencontre entre le Paris FC et le RC Lens. Etait-ce pour le voir lui ? Cristian Lopez ? Un autre lensois ou même un francilien ? Mystère.

Des départs ?

Si le secteur offensif apparaît aujourd'hui comme le premier à devoir être renforcé, c'est notamment parce que plusieurs joueurs déçoivent et/ou n'apparaissent plus comme comme des solutions aux yeux du staff. Mana Dembélé fait partie de cette liste. A 29 ans, l'attaquant n'a disputé que 7 minutes en Ligue 2 cette saison et une demi heure en Coupe de France. Arrivé à l'été 2016, il n'a été titularisé qu'à quatre reprises par le HAC lors de sa première moitié de saison, avant d'être prêté à Laval. Il n'entre plus vraiment dans les plans du staff et possède un bon de sortie, bien que son investissement soit jugé meilleur ces derniers temps.

De son côté, Bevic Moussiti Oko n'a pas (encore) atteint le niveau espéré. Première recrue du HAC l'été dernier, l'ancien attaquant de Dunkerque en National n'est apparu que 13 minutes cette saison en Ligue 2, contre Orléans (J6) et contre l'AC AJaccio (J18). Le jeune homme de 22 ans peine à s'imposer et à élever son niveau de jeu. Ses dirigeants pourraient être tentés de le prêter en National ou en Ligue 2, afin qu'il retrouve du temps de jeu. Cette solution ne devrait cependant pas intervenir cet hiver, dans la mesure où le HAC souhaiterait qu'il fasse une première année complète avec ses nouveaux partenaires normands.

Le cas de Nathaël Julan pose toujours question. Auteur d'un très bon début de saison, avec trois buts et une passe décisive sur ses deux premiers matchs, l'attaquant formé au club a peu à peu disparu. Apparu quatorze fois dont trois comme titulaire, Nathaël Julan n'a plus été décisif sur ses 12 dernières rencontres disputées en championnat. A noter toutefois qu'il n'a joué qu'une seule minute sur trois d'entre elles. Ses dirigeants continuent de souligner son énorme talent et son potentiel mais regrettent son manque d'investissement et de travail. A-t-il la tête ailleurs ? Possible. Toujours est-il que si une offre, notamment anglaise, devait se présenter cet hiver, le HAC ne cracherait sans doute pas dessus.

Enfin, le prêt de Tayeb Meziani est pour l'heure un échec. Et difficile d'imaginer que le constat ne soit pas le même en fin de saison. Prêté par le club algérien de Paradou, l'attaquant n'a jamais été appelé dans le groupe par Oswald Tanchot depuis son arrivée l'été dernier. Jugé finalement trop en dessous du niveau Ligue 2 par le staff, il n'est même pas titulaire en N2 avec la réserve, où il n'a pas été appelé la semaine dernière et avec laquelle il n'a pas joué non plus ce weekend.