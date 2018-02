Le Havre, France

Un but après seulement trois minutes de jeu. Un second quarante minutes plus tard. Deux buts d'écart à la mi-temps, et une impression de déjà vu. Comme sur les deux dernières rencontres, les Ciel et Marine ont totalement manqué leur entame et leur premier acte. S'ils ont réduit l'écart en seconde mi-temps, par Alimami Gory, les havrais ne sont pas parvenus à ramener ne serait-ce que le point du nul. Ils l'avait fait fait contre Valenciennes, ils avaient arraché la victoire contre Nîmes, mais ils s'inclinent logiquement ce vendredi. Première défaite en 2018, la sixième cette saison. Très mauvaise opération.