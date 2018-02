Le Havre, France

Battu à l'aller dans les dernières minutes de jeu (1-0), le HAC reçoit Brest ce vendredi, à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 2. Match entre deux prétendants à la montée en Ligue 1, deux équipes au coude-à-coude au classement, et qui ont toutes les deux besoin de se relancer. Le HAC reste en effet sur une défaite à Orléans, tandis que Brest ne gagne plus. Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Normandie, à partir de 19h45.

Le HAC n'avance plus !

Toujours invaincu à domicile, le Havre AC piétine en ce début d'année 2018 : 6 points pris sur 15 possibles, soit une seule victoire pour trois nuls et une défaites. Un total qui place les normands à la 12ème place du classement, sur les cinq derniers journées. Bilan moins bon que tous les concurrents directs (Sochaux, Reims, Lorient, Nîmes, Paris FC, AC Ajaccio). Le HAC doit donc faire plus et mieux, et passer à la vitesse supérieure. D'autant que le podium reste à portée de main.

Brest cale aussi !

Quinzième sur les cinq derniers matchs, les hommes de Jean-Marc Furlan sont les seuls de Ligue 2 à n'avoir toujours pas décroché le moindre succès en 2018 (4 nuls et 1 défaite). Ils sont cependant la deuxième meilleure équipe à l'extérieur cette saison, n'ont plus perdu au Stade Océane depuis 2009 et l'ont emporté au match aller.

Zinédine Ferhat a délivré douze passes décisives depuis le début de saison © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Duel de passeurs : Faussurier / Ferhat

Depuis le début de saison, ils passent leur temps à délivrer des caviars : le havrais Zinédine Ferhat et le brestois Julien Faussurier se feront face ce vendredi au Stade Océane, eux qui caracolent en tête du classement des passeurs. A égalité avec 12 passes décisives depuis le début de saison, les deux joueurs sont tout proches de battre le record établi par le rouennais Fayçal Fajr sur la saison 2013/2014. A l'époque, l'ancien milieu offensif du Stade Malherbe de Caen avait totalisé 15 offrandes dont six pour Mathieu Duhamel. Il avait aussi marqué huit buts. A noter que le classement des passeurs a été créé en 2008/2009 par la LFP.

Reportage de Bertrand Queneutte :