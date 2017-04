Le Havre AC - Stade de Reims, le debrief

Retour sur le match nul (1 - 1) des Rémois au Havre avec les notes, le top, le flop, le résumé video, et votre homme du match.

-

L'arbitrage de Monsieur Yohann ROUINSARD

Yohann Rouinsard. © Maxppp - maxppp

C'est la deuxième fois que les Rémois le croisent cette saison, et à chaque fois, son arbitrage a été d'une grande sérénité. A Clermont, il n'avait pas sifflé un penalty aux Auvergnats dans le temps additionnel suite à une main involontaire d'Anthony Weber. Il avait assumé clairement son choix auprès des Clermontois à l'issue de la rencontre; sans se défausser et en argumentant. Vendredi au Havre, il a encore une fois tenu son match en laissant jouer et là aussi en étant très proche des joueurs. Il aurait pu siffler deux penaltys, un de chaque côté, et à chaque fois il a expliqué ses choix. Un premier aux Rémois lorsque Rémi Oudin est ceinturé dans la surface suite à un corner. Un autre dans un duel en fin de match dans la surface de réparation rémoise. Mais dans les deux cas, il a laissé le jeu se poursuivre. Vu les attitudes des joueurs à la fin du match, on a senti du respect à son égard pour un arbitre qui laisse le jeu s'exprimer.

-

Le but encaissé par les Rémois...

Ghislain Gimbert après l'ouverture du score face aux Rémois. - maxppp

Ou comment avoir l'art et la manière de se mettre dans le mauvais sens... Car sans ce but, les Rémois auraient pu construire tranquillement un succès. Mais quand on connaît l'incidence du premier but inscrit dans un match, surtout quand vous jouez à l'extérieur, se mettre un tel handicap a été préjudiciable. Surtout que ce but était largement évitable sur une faute de marquage flagrante et un manque de combativité dans la surface de réparation sur un corner. Les Rémois étaient pourtant prévenus : les Normands excellent sur cette phase de jeu. Dommage.

-

-

Selon-vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face au @hac ? — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 1, 2017

-

-

-

On a évidemment été impressionné par la prestation du Havrais Fabien Farnolle, mais celle de Johann Carrasso est également de haute tenue. Moins sollicité que son homologue mais un peu plus que dans les autres matches, il a tout bien fait. Des interventions décisives qui ont permis au Stade de Reims de rester dans le match et de ramener un point. Johann Carrasso qui a connu plusieurs montées avec les clubs qu'il a fréquenté, monte en puissance et son professionnalisme, son expérience et son sérieux pourraient compter dans ce sprint final.

-

Romain Métanire a été le seul latéral a apporter le danger même s'il s'est souvent gêné avec Hamari Traoré dans son couloir. Il a réalisé deux ou trois sauvetages importants en défendant toujours debout et proprement. Dommage qu'il n'est pas pris plus d'initiatives offensives et même des prises de risques en tirant au but car il en avait l'opportunité.

-

En difficulté en début de match, il a ensuite retrouver son rythme de croisière. Le capitaine rémois a par la suite était serein dans ses interventions là où il avait été bousculé face à Lens quinze jours plus tôt.

-

Même en temps que défenseur, il a fait parti des joueurs rémois qui ont eu le plus d'occasions de marquer. Trois franches devant les buts de Farnolle qui s'est dressé en face de lui. Dommage car le défenseur rémois avait permis aux Rémois de gagner des matches en début de saison, en étant même le meilleur buteur de l'équipe lors des premiers matches. Depuis son retour de blessure début janvier, il n'a pas marqué. Mais cela pourrait revenir...

-

Son match n'est pas affligeant, mais son erreur de marquage sur le but havrais en première mi-temps est préjudiciable. Il a laissé Ghislain Gimbert expédier le ballon au fond des filets de Carrasso. Une faute de concentration et de rigueur qui coûte cher. Remplacé à la 65e minute par Pablo Chavarria qui fait une bonne entrée en jeu et surtout qui égalise sur un but loin d'être tout fait. Il est à l’affût pour reprendre un ballon détournée par Fabien Farnolle après une frappe d'Ibrahima Baldé.

-

Beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacement, beaucoup de pression sur l'adversaire mais peu de gestes décisifs et peu d'efficacité. Hamari Traoré n'est peut-être pas à son meilleur poste sur le flanc droit dans un rôle offensif, mais il alterne le bon et le moins bon depuis son retour de la CAN. Il reste un joueur dont l'activité et le côté imprévisible pèsent sur le jeu des adversaires.

-

Il avait beaucoup manqué face à Lens, Antoine Devaux est revenu en restant à son niveau de performance. Un régulateur du jeu rémois en milieu de terrain avec une grosse complémentarité avec Jaba Kankava. Ils se complètent et apportent beaucoup de densité au milieu de terrain. Rassurant dans un sens, mais inquiétant aussi car en cas de blessure ou suspension, ils n'y a pas l'équivalent dans l'effectif pour les remplacer.

-

Pas grand chose à dire ou beaucoup... Jaba Kankava est le moteur de l'équipe rémoise. Récupérateur, orientation du jeu, il a encore été impressionnant dans le rendement de l'équipe avec à ses côtés Antoine Devaux qui le complète. Là aussi, s'il devait manquer à l'appel d'ici la fin de la saison, cela mettrait un sérieux frein aux objectifs de montée en Ligue 1.

-

Diego a eu beaucoup d'activité sur le flanc gauche. Le danger est venu de lui par ses centres et son jeu offensif. Il est malchanceux en voyant un très beau coup franc repoussé par la barre transversale (comme à Auxerre) et voit un énorme retour du gardien havrais sur un tête cadrée en deuxième période.

-

En première période, Rémi Oudin a eu plein de bonnes initiatives dans l'idée, mais pas vraiment bien réalisées. Il a clairement une bonne vision du jeu mais il reste à transformer cela dans les faits. En deuxième période, il est montée en puissance avec une énorme reprise au deuxième poteau à bout portant, sortie par le gardien havrais. Remplacé à la 80e minute par Grégory Berthier, qui a fait une bonne entrée en jeu et qui a vu une tête repoussée par la barre transversale.

-

L'attaquant rémois a été très discret. Il n'a pas pesé sur le jeu, et n'a peut-être pas assez laissé parler son physique pour faire la différence offensivement. Remplacé par Ibrahima Baldé à la 71e minute, qui a été beaucoup plus actif dans le jeu. Il est à l'initiative de l'égalisation avec sa frappe repoussée par Farnolle et reprise ensuite par Pablo Chavarria.

-

-

-