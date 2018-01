Le Havre, France

Un quinzième match de Ligue 2 consécutif sans défaite au Stade Océane pour le HAC, mais pas de victoire. Les hommes d'Oswald Tanchot enchaîne un second nul en championnat (1-1), cette fois face au Paris FC. Timide en première mi-temps, le club normand s'est fait surprendre sur coup de pied arrêté (24', Bong), avant de revenir juste avant la mi-temps : coup de génie et première passe décisive pour Rafik Guitane, tout juste entré en jeu. Un service génial pour Jean-Pascal Fontaine, auteur de son cinquième but. Au classement, le HAC gagne une place (5).