Le Havre AC toujours aussi désespérant

Trop fragile, le HAC n'a pas su l'emporter sur la pelouse de Béziers. Menés par la pire équipe à domicile du championnat, les ciel et marine ont finalement arraché le point du nul dans les dernières minutes du temps réglementaire (1-1).

Le Havre - France

Au terme d'un match fou et débridé, voire décousu, par moment, le HAC a évité le scénario catastrophe. Menés après l'ouverture du score d'Alexandre Ramalingom (83'), les ciel et marine ont fait croire à leurs supporters, durant quatre minutes, qu'ils allaient offrir à Béziers son premier succès de la saison, à domicile. Finalement, bien aidé par Tino Kadewere, Jamal Thiaré est parvenu à sauver les meubles et à tromper Yan Marillat, jusqu'alors impérial (87'). Problème : l'envie n'a pas suffi pour l'emporter.

Les tentatives ont pourtant été nombreuses, de chaque côté. En première mi-temps, les deux formations sont rentrées au vestiaire sur un score vierge, avec un poteau et un sauvetage sur la ligne, de chaque côté. D'une frappe du droit, Romain Basque a trouvé le montant adverse, tandis que Barnabas Bese a laissé son équipe en vie. Les deux portiers se sont aussi illustrés, en deuxième période.

Toujours aussi déconcertant, le HAC a décroché son 12ème nul (six en dix matchs sur la phase retour) : un record en Ligue 2, cette saison, qui était aussi le total du club normand, en 2016/2017. Les joueurs d'Oswald Tanchot ne parviennent toujours pas à gagner, pour la septième fois d'affilée. Le Havre AC reste dixième, à six points de Lens (5) qui compte un match en moins.

REACTIONS :

Oswald Tanchot reconnaît que l'étau se resserre :

Romain Basque, au sujet d'une fin de match qui ne ressemblait pas à grand chose :

Oswald Tanchot estime que ce match sentait la fin de saison :