Le Havre AC toujours maudit, à Châteauroux

Pas de quatrième succès consécutif pour le HAC, battu à Châteauroux à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2 (1-0). Les havrais ont fini à dix et compromettent leurs chances d'accéder aux play-off.

Le Havre - France

Moins séduisants que sur les trois derniers matchs, les havrais n'ont jamais su trouvé la faille, face à Châteauroux. Trop imprécis dans le dernier et l'avant dernier geste, malgré un bel esprit conquérant, notamment en première mi-temps. Ils se sont inclinés sur un premier but en pro de Chouaref, en début de seconde période. Ce dernier, ainsi que Bazile, ont été expulsé en fin de rencontre, après une altercation sur la pelouse. Les normands n'ont plus gagné à Châteauroux en championnat depuis 1985.

Le HAC reste septième, à trois points du Paris FC, cinquième, mais alors que Lens jouera ce samedi.