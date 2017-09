Le Havre accueillera la Coupe du Monde féminine en 2019

Le Stade Océane du Havre a officiellement été désigné comme l'un des neuf en France pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde en 2019. L'aboutissement d'un projet porté par la ville, la CODAH et le club du HAC.

C'est désormais officiel ! Le Stade Océane du Havre accueillera la Coupe du Monde féminine organisée en France en 2019. En tout, neuf stades ont été retenus pour accueillir les 52 matchs de la compétition : Rennes, Valenciennes, Reims, Lyon, Grenoble, Montpellier, Nice et le Parc des Princes à Paris complètent la liste. La compétition aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019. Les demi-finales et la finale auront lieu à Lyon, au Stade des Lumières. Le Stade Océane est certain d'organiser les matchs de l'une des poules, avec deux grosses équipes, mais espère aussi un huitième ou un quart de finale.

L'événement a officiellement été présenté mardi dernier, au Musée de l'homme à Paris (rebaptisé "musée de la femme", pour l'occasion) en présence notamment du président de la FIFA et d'une délégation havraise emmenée par le maire du Havre Luc Lemonnier, son adjoint aux sports Sébastien Tasserie et par Vincent Volpe président du HAC ainsi que sa femme Christine, marraine de la candidature havraise.

Le soir même, Sébastien Tasserie a réagi au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte, à la mi-temps du amtch de Ligue 2 entre Le Havre et Sochaux :