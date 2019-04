Au Havre AC, Momo Chacha espère "s'inscrire dans la durée"

Le Havre - France

Les U17 du Havre sont deuxièmes de leur championnat, devant Caen et derrière Lille. Un point de retard, seulement, et deux matchs à jouer pour tenter de finir premiers. Et de se qualifier pour la phase finale.

ENTRETIEN - Momo Chacha, avec Bertrand Queneutte :

BQ : La première place, c’est l’objectif clair de cette fin de saison ?

MC : En arrivant sur ces deux derniers matchs, l’objectif est de finir le plus haut possible, donc de prétendre à jouer cette première place. On est sur une série intéressante : sur les 10 derniers matchs, on en a gagnés neuf, ce qui nous a permis de recoller aux équipes de tête, ce qui donne un finish excitant à jouer.

BQ : Deux matchs encore à jouer, et un Lille-Caen lors de l’avant dernière journée. Ce match pourrait faire vos affaires, n’est-ce pas ?

MC : Il nous reste deux équipes de milieu de tableau. On se déplace encore une fois à Dunkerque, un déplacement qui n’est pas facile contre cette équipe du Nord, à l’image du match aller. Et puis on va recevoir sur la dernière journée une équipe parisienne où on avait perdu lors de la première journée 3-0. Il y a donc une certaine revanche à prendre. On fera les comptes à ce moment-là, sur ce dernier match. En sachant que sur l'avant-dernière journée, comme vous l'avez dit, il y a un Lille-Caen qui peut nous faire basculer, si on arrive à gagner à Dunkerque, à la première place. Il faut, pour ça, que les deux équipes s'accrochent, ou que Caen gagne à Lille.

BQ : Depuis combien de temps la catégorie U17 du HAC n’a-t-elle pas remporté le championnat ?

MC : Ce que je peux vous dire, c’est que la dernière promo qui a fait la phase finale U17, c'était en 2011 avec la génération 94-95. Il y avait notamment Benjamin Mendy, Brice samba, Victor Lekhal, Dylan Louiserre et un 96 qui était Olivier Ntcham. A l’époque, ils étaient coachés par Michael Lebaillif.

BQ : Que du beau monde ! Comme dans votre équipe, finalement. Alors le terme est peut-être un peu galvaudé, mais est-ce qu'on peut parler d'une génération en or pour celle que vous avez aujourd'hui sous vos ordres ?

MC : Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour dire que c'est une génération dorée. J'ai un effectif de 32 joueurs avec une vingtaine de garçons nés en 2003, donc première année. On a incorporé cinq U15, dont deux qui ont joué titulaires cette saison. Neuf garçons nés en 2002 sont dans les catégories supérieures, et certains sont titulaires en Nationale 2 et en U19. Ils représentent l’avenir du club, parce qu’il y a du talent et du potentiel chez ces garçons-là. On le voit quand ils basculent de catégorie en catégorie, que ce soit en N2 à l’image de Sanganté, Cissé ou Gome, ou que ce soit en U19, avec Fievez, Ouraga, ou Virolan, mais aussi quand ils viennent en U17, où nous avons cette première place à aller chercher, les garçons sont dans une dynamique intéressante et survolent la catégorie. A l’image de ce qu’on a fait contre Lille et Caen.

BQ : Momo, serez-vous toujours havrais la saison prochaine ?

MC : Je suis sous contrat avec le HAC. Moi, je suis revenu au club après une aventure en Italie, il y a 3 ans, et j'adore le Havre. J'adore ce club, j'adore la formation havraise, les personnes qui travaillent sont compétentes et le retour de François Rodrigues est positif. Moi, je compte m'inscrire dans la durée dans ce club parce que ça me permet de mettre en avant un club qui s'appuie sur la formation, avec un objectif élevé de remonter en Ligue 1. Et de faire valoir le « potentiel jeunes », parce qu’il y en a dans toutes les catégories dans ce centre de formation.

BQ : Je ne dis pas cela pourvous mettre dehors, mais parce que vous avez parlé de l'Italie et que j'imagine qu’il y a des sollicitations, des touches aussi ailleurs, vous qui êtes passé par l'Inter de Milan notamment ?

MC : A l’Inter, je suis resté quatre ans. Les sollicitations, elles existent dans ce milieu-là, bien sûr. Cependant, je suis clair avec moi, avec mon directeur. Moi, je suis attaché au club et je souhaite continuer l'aventure avec ce club, voilà pourquoi aujourd'hui je ferme toute porte à d’éventuelles sollicitations. Je suis concentré sur ma saison avec les U17 et l'objectif premier, bien sûr, c'est d’en amener beaucoup à évoluer dans les catégories supérieures, de les faire progresser pour qu'ils atteignent leur potentiel maximum. A travers les résultats qu’on faits en ce moment, on est en plein dedans. Et si on peut finir premiers, ce serait une belle mise en valeur de cette génération et du travail fait par tous les éducateurs, puisque c'est un travail collectif.

BQ : L’Italie a été une expérience incroyable et riche, pour vous ?

MC : L’Inter de Milan, c’est un club familial. Cela a été une expérience enrichissante pour mon parcours de jeune éducateur, une expérience magnifique. J'ai gardé des souvenirs, des images plein la tête, j'ai gardé contact avec la plupart des personnes qui travaillent dans ce club et j'essaie d'y retourner une fois par an. J'ai grandi en tant qu'éducateur parce que vous apprenez une autre manière de travailler, notamment dans le domaine de la prépa athlétique et de la vidéo, où ils sont très pointus. Et puis, vous avez, à l'intérieur de toutes les équipes jeunes de ce club, des potentiels énormes. Avec l’idée de gagner tous les week-ends, que ce soit des U12 jusqu’à la réserve.

BQ : L'Inter de Milan est considéré comme l'une des plus belles académies d'Italie. Est-ce qu’il y a des joueurs que vous avez eus sous vos ordres et qui, aujourd'hui, apparaissent avec les professionnels ?

MC : J’ai eu la chance de travailler avec des jeunes qui sont internationaux dans différentes catégories, même dans d’autres pays, puisque c’est un club qui recrute dans le monde entier. Si j’ai deux exemples à donner : Zino Vanheusden, qui est titulaire au Standard de Liège, international belge, garçon à fort potentiel. Un garçon que beaucoup d’écuries d’Europe envient à l’Inter. Et puis, Andrea Pinamonti, attaquant de Frosinone, né en 99, et qui a marqué ses premiers buts en Serie A il y a trois semaines.

BQ : Il y a aussi des garçons que vous avez fait venir : Axel Bakayoko, par exemple, qui a récemment été prêté à Sochaux.

MC : C’est un garçon né en 98, qu’on avait repéré avec d’autres collègues. Il jouait alors en U15 au Red Star, et en sélection de district, avec la Seine-Saint Denis. Il a évolué avec Benoit Cauet comme entraîneur. C’est un garçon qui a été prêté l’année dernière à Sochaux, il est aujourd’hui en Suisse. Et j’espère qu’il retrouvera le chemin de la France, parce qu’il a des qualités de vitesse et de percussion. C’est le premier français qu’on a fait, quand je suis arrivé. J’ai un contact très proche avec lui, parce qu’on était expatriés lui et moi. On a grandi ensemble la première saison. L’année d’après, on a fait venir Andrew Gavillon. Il était en U17 (DHR) avec Garges-les-Gonesses et il est aujourd’hui à Pescara en Serie B. Il vient de signer une prolongation avec l’Inter et le club devrait le réintégrer dans son effectif l’année prochaine.

BQ : Le club où vous avait débuté comme entraîneur, c’est le Blanc-Mesnil. Le club qui a aussi vu naître Pape Gueye. C’est grâce à vous qu’il est aujourd’hui au HAC ?

MC : Pape Gueye, je l'ai eu quand il était débutant et alors que j'’entrainais les équipes de poussins et les U17 au Blanc-Mesnil. Quand il a eu l’âge de signer, il a été repéré. On l'a proposé, j’ai été en contact avec Franck Salle, à l'époque. Ils sont venus le voir, il est venu à l’essai plusieurs fois. C'est un garçon qu’on a fait signer très tôt, avec Franck. Quand il est arrivé au club, moi j’étais reparti sur Paris, j’avais intégré le Paris FC. Ce n’est pas grâce à moi, parce qu’il y a des personnes chargées du recrutement. Mais ce qui est sûr, c’est que je le connais bien, et que quand il a eu l’âge de rentrer dans un centre de formation, Le Havre a été l’une de ses priorités.