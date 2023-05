Le Havre : Luka Elsner nommé meilleur entraîneur de Ligue 2, Desmas meilleur gardien

La saison du Havre AC reconnue par les Trophées UNFP. La cérémonie du football français a récompensé ce dimanche 28 mai Luka Elsner. L'entraîneur des Ciel et Marine a été élu meilleur coach de la saison en Ligue 2.

Celui qui guide le HAC depuis le début de cette saison se voit récompensé du formidable parcours havrais cette année, de la place de leader avant la dernière journée et de la série historique 32 matches sans défaite. "Je voudrais remercier mon club, a indiqué Luka Elsner sur scène. Notamment Mathieu Bodmer qui a cru en moi, mon staff sans qui rien n'est possible. J'ai de la chance de travailler avec eux. Je veux remercier mes joueurs, on vit une aventure exceptionnelle, ils animent ma passion du football par leur courage et leur talent. Je veux remercier ceux qui ont œuvré au quotidien pour la réussite de ce projet." Il devance Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), qui ne sera pas déçu ; Régis Brouard (Bastia), Laurent Guyot (Annecy) et David Guion (Bordeaux).

Le gardien havrais, Arthur Desmas, portier de la meilleure défense de Ligue 2 cette saison est lui aussi honoré. Même s'il a manqué quelques rencontres sur blessure, il devance la concurrence représentée par Gauthier Larsonneur (Saint-Etienne), Brice Maubleu (Grenoble), Alexandre Oukidja (Metz) et Gaëtan Poussin (Bordeaux). "C'est une très grande fierté, je suis très heureux, a réagi le portier Ciel et Marine. C'est un travail collectif, celui de toute une défense, toute une équipe qui est récompensée."

Le collectif havrais salué

L'équipe type de cette saison de Ligue 2 a aussi été révélée, quatre havrais y figurent, c'est d'ailleurs l'équipe la plus représentée : Arthur Desmas dans la cage, Arouna Sanganté en défense centrale, Victor Lekhal et Amir Richardson au milieu de terrain. Victor Lekhal n'a pas été élu meilleur joueur, malgré sa nomination, il laisse le titre à l'attaquant messin Georges Mikautadze.

Franck Haise meilleur entraîneur de Ligue 1

Franck Haise, entraîneur du RC Lens, natif de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, a lui reçu le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Franck Haise a notamment évolué avec le FC Rouen de 1989 à 1995, disputant 109 matches avec les Diables Rouges.