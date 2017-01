Le Havre | Mana Dembele : "prouver au coach que je suis encore là"

Auteur de son cinquième but avec le HAC, ce samedi face à Guingamp, Mana Dembele est le meilleur buteur du club en coupe. Seulement, l'attaquant qui compte presque le même temps de jeu en championnat, est pour l'heure resté muet en Ligue 2.

Utilisé à 10 reprises (293 minutes) mais titularisé à seulement trois en championnat depuis son arrivée au HAC l'été dernier, Mana Dembele n'a toujours pas ouvert son compteur en Ligue 2. Paradoxal, pour celui qui est, et restera, le meilleur buteur cette saison dans les coupes disputées par le club normand, avec cinq buts inscrits en cinq matchs (299 minutes), dont trois débutés dans le onze.

Mana Dembele : "Le coach fait ses choix, mais s'il me donne la moindre minute, je vais tout faire pour lui prouver que je suis encore là (...) j'ai confiance en moi'

Auteur de son cinquième but, ce samedi, face à son ancien club de Guingamp, Mana Dembele a montré à son coach qu'il pouvait et devrait sans doute compter sur lui. Malgré des prestations jugées moyennes jusque là en championnat, le franco malien ne lâche rien et veut continuer de se battre pour gagner sa place. Buteur après seulement 10 minutes passées sur la pelouse du Roudourou, en remplacement de Mathieu Duhamel, il n'estime pas, pour autant, avoir envoyé un message à Oswald Tanchot.

Ecoutez l'ancien clermontois, il répond à Bertrand Queneutte sur France Bleu Normandie :

Mana Dembele : "C'est très frustrant de ne pas être dans le groupe, de ne pas jouer..."